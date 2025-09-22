Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Londra'da Filistin elçiliği açıldı

Yıllardır Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e bir darbe daha geldi. Birleşik Krallık’ın Filistin’i devlet olarak tanımasının ardından Londra’daki Filistin Misyonu binasına yeni tabelası ve bayrağı düzenlenen törenle göndere çekildi.

Londra'da Filistin elçiliği açıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 14:20

Birleşik Krallık’ın Filistin’i devlet olarak tanımasının ardından Londra’daki Filistin Misyonu binasına yeni tabelası ve bayrağı düzenlenen törenle göndere çekildi.

STARMER DUYURMUŞTU

Başbakanı , barış ve umudunu yeniden canlandırmak için 'ni resmen tanıdıklarını duyurmuştu.

Londra'da Filistin elçiliği açıldı

İngiltere, , ve 'nın ardından Malta da BM Genel Kurulu’nda Filistin’i resmen tanıyacak,.

Bu adım, daha önce, Kanada, Avustralya ve Portekiz tarafından da atılmıştı.

Londra'da Filistin elçiliği açıldı

Bu ülkeler, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesi amacıyla Filistin'i tanımıştı. Fransa, Belçika, Lüksemburg, Andorra, San Marino ve birkaç diğer ülkenin de bugün benzer bir karar alması bekleniyor.

