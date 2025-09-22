Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Tarihi adımların ardından Fransa lideri Emmanuel Macron'dan Filistin'de büyükelçilik şartı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün New York’ta Suudi Arabistan ile başkanlık edeceği konferans öncesinde Filistin'de büyükelçilik açmak için şartını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 10:57

Filistin Devleti için tarihi adımlar geldi. Kanada, , ve , Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu. 'nın da New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bugün düzenlenecek zirvede, Filistin devletini resmen tanıdığını açıklayacağı duyuruldu.

Tarihi adımların ardından Fransa lideri Emmanuel Macron'dan Filistin'de büyükelçilik şartı

FRANSA'NIN FİLİSTİN'DE BÜYÜKELÇİLİK ŞARTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Suudi Arabistan ile başkanlık edeceği "Filistin meselesine çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans öncesinde ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD medyasına konuşan Macron, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde tutulan esirleri serbest bırakmasının, Filistin’de büyükelçilik açmanın ön şartı olduğunu belirtti. Macron, "Esirlerin serbest bırakılması, bizim için büyükelçilik açmadan önce açık bir şarttır. Bu şart, barış süreci kapsamında savunacağımız bir dizi ön şartın ilki olacak. Ama biz bugün Filistin devletinin tanındığını resmen açıklayacağız" dedi.

Tarihi adımların ardından Fransa lideri Emmanuel Macron'dan Filistin'de büyükelçilik şartı

''SİYASİ ÇÖZÜM GETİRMENİN TEK YOLU''

’ni tanıma kararını savunan Macron, "Filistin devletini tanımak, bugün bu duruma siyasi bir çözüm getirmenin tek yoludur" diye konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas’ı yalnızlaştırmak için siyasi sürecin önemine dikkat çekerek, "Bu savaşı durdurmak ve Hamas’ı izole etmek istiyorsak, tanıma süreci ve buna eşlik eden barış planı bir ön şarttır" ifadelerini kullandı.

Tarihi adımların ardından Fransa lideri Emmanuel Macron'dan Filistin'de büyükelçilik şartı

''İSRAİL'İN BÜYÜK HATASI: GAZZE OPERASYONLARI''

Fransa cumhurbaşkanı, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını sert sözlerle eleştirerek, "Gerçekte olan şu: Çok sayıda sivil öldürülüyor ve insanların zorla yerlerinden edilmesi planlanıyor. Bunun büyük bir hata olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Macron, Gazze Şeridi’ndeki tüm Filistinlilerin tahliyesini içeren muhtemel bir plana tepki göstererek, "Bunu ‘delilik’ olarak niteliyorum. Biz, böyle bir projeye, ima yoluyla ya da açıkça, göz yummayacağız" diye konuştu.

Tarihi adımların ardından Fransa lideri Emmanuel Macron'dan Filistin'de büyükelçilik şartı

FRANSA'DAN ABD'YE SERT TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’daki antisemitizm konusunda sert eleştirilerde bulunan ABD’nin Fransa Büyükelçisi Charles Kushner’e de tepki gösterdi. Bu açıklamayı "hata" olarak nitelendiren Macron, "Bir diplomatın böyle bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Diplomasi kurallarına uymanız gerekir" ifadelerini kullandı.

Tarihi adımların ardından Fransa lideri Emmanuel Macron'dan Filistin'de büyükelçilik şartı

İSRAİL'DEN FRANSA'YA SUÇLAMA

Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Fransa’yı Filistin’i tanıma kararından dolayı eleştirerek, Paris’i "antisemitizmi körüklemekle" suçlamasına da cevap verdi. Emmanuel Macron, "İsrail hükümetinin politikalarına karşı olmak beni antisemitik yapmaz" diyen Emmanuel Macron, antisemitizmle mücadelede kararlılığını vurguladı. Macron, "Ben, antisemitizmi antisiyonizmle eşdeğer kabul eden ilk Fransız Cumhurbaşkanıyım" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Macron tarihi duyurdu! Fransa Filistin'i tanıyor
İlhak planını açık etmesi sonrası Avrupa İsrail'i uyardı
ETİKETLER
#İngiltere
#fransa
#portekiz
#avustralya
#kanada
#Filistin Devleti
#İki Devletli Çözüm
#Filistin-İsrail Çatışması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.