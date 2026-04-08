İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan genelinde düzenlediği şiddetli saldırıların ardından Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a suikast tehdidinde bulundu. Katz, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan genelinde karargahlarda bulunan Hizbullah mensuplarını hedef aldığını ileri sürdü.

Lübnan'a bombalar yağarken İsrailli bakandan Hizbullah lideri Naim Kasım'a suikast tehdidi

HABERİN ÖZETİ Lübnan'a bombalar yağarken İsrailli bakandan Hizbullah lideri Naim Kasım'a suikast tehdidi İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan genelinde Hizbullah'a yönelik düzenlenen yoğun saldırıların ardından Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a suikast tehdidinde bulunarak, saldırıların süreceği mesajını verdi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a suikast tehdidinde bulundu. İsrail ordusu, Lübnan genelinde 10 dakikada 100 noktaya saldırı düzenlediğini belirtti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceklerini ifade etti. İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezi noktalarına hava saldırıları düzenledi.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım'ı daha önce uyardıklarını söyleyen Katz, "Sırası gelecek" diyerek suikast tehdidinde bulundu.

Katz, Lübnan genelinde 10 dakikada 100 noktaya gerçekleştirilen saldırıların "Lübnan'daki en büyük toplu darbe olduğunu" savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran ile Lübnan cephelerinin ayrılmasında ısrarcı olduğu için tebrik ettiğini söyleyen Katz, Lübnan'a yönelik saldırıların süreceği mesajı verdi.

HİZBULLAH'A SALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından Lübnan'da Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail ordusu, kısa bir süre önce Lübnan'da 10 dakika içerisinde 100 noktaya düzenlediği saldırıları Zamir'in kurmay kadrosuyla takip ettiğine ilişkin fotoğrafları yayımladı.

Açıklamaya göre, Zamir burada yaptığı konuşmada, her türlü fırsatı değerlendirerek Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceklerini ifade etti.

LÜBNAN'A YOĞUN BOMBARDIMAN

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi. Başkent Beyrut'un merkezi noktaları İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Beyrut'ta art arda 9 patlama sesi duyuldu.

Beyrut'un nüfus yoğunluğu bulunan noktaları da dahil Dahiye bölgesinde hedef alınan noktalardan dumanlar yükseliyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hedef alınan noktalar için saldırı uyarısı yapılmadı.

10 DAKİKADA 100 SALDIRI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakika içinde eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırılarda Hizbullah'ın "komuta merkezi ve askeri tesisinin" hedef alındığı iddia edildi.