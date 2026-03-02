Macron duyurdu! Fransa nükleer silah cephaneliğini büyütüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brest açıklarındaki stratejik Île Longue üssünde ülkesinin nükleer caydırıcılık doktrini hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa’nın deniz temelli nükleer gücünün merkezi olan ve stratejik nükleer denizaltılara ev sahipliği yapan üste konuşan Macron, “Caydırıcılık, Fransız egemenliğinin vazgeçilmez unsurudur. Bugün, ulusal ve Avrupa düzeyindeki sınamalarımıza uygun bir değişimi milletimize ilan ediyorum” dedi.

Macron, nükleer doktrinin temel çerçevesinin korunduğunu ancak mevcut tehdit ortamının daha sert bir yaklaşımı zorunlu kıldığını belirterek, tehditlerin artık ayrı ayrı değil, birbirine bağlı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Jeopolitik düzlemde kopuşlarla dolu, riskli bir dönemden geçiyoruz. Bu tablo, modelimizi sertleştirmeyi gerekli kılıyor” ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR OLMAK İÇİN KORKULAN BİR GÜÇ OLMAK GEREKİR"

Emmanuel Macron, “Nükleer başlık sayısının artırılması talimatını verdim” ifadelerine yer vererek, bundan böyle Fransa’nın nükleer cephaneliği ile ilgili rakamların açıklanmayacağını duyurdu.

Bu adımın bir silahlanma yarışının parçası olmadığını vurgulayan Macron, “Bu, herhangi bir silahlanma yarışına girmek anlamına gelmiyor. Bu hiçbir zaman bizim doktrinimiz olmadı. Özgür olmak için korkulan bir güç olmak gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanı, yeni dönemde yalnızca başlık sayısının değil, Fransa’nın genel caydırıcılık mimarisinin de güçlendirileceğini belirtti. “Caydırıcılığımızın gücünü korumasını ve gelecekte de koruyacak olmasını sağlamak benim sorumluluğumdur” diyen Macron, Avrupa güvenliğinin artık daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini savundu.

"BUGÜN FRANSIZ CAYDIRICILIĞINDA YENİ DÖNEM SOMUTLAŞIYOR"

Macron ayrıca Fransa’nın “ileri caydırıcılık” olarak tanımladığı yeni bir aşamaya geçtiğini ilan etti. “Bugün Fransız caydırıcılığında yeni bir dönem somutlaşıyor. İleri caydırıcılık dediğim yolda ilerliyoruz” diyen Cumhurbaşkanı, bu yaklaşımın Avrupa’daki bazı ortaklarla daha yakın güvenlik koordinasyonunu beraberinde getireceğini ifade etti.

Emmanuel Macron, bu sürecin Fransa’nın nükleer egemenliğinde hiçbir zayıflamaya yol açmayacağını vurgulayarak, “Ne planlaması, ne uygulanması, ne de kararın kendisi paylaşılacak. Bu yetki, Anayasamız gereği yalnızca Cumhurbaşkanı’na aittir” dedi.

Macron, Fransa’nın güvenliğinin hiçbir zaman yalnızca kendi sınırlarıyla sınırlı görülmediğini belirterek, yeni dönemde Avrupa boyutunun daha fazla ön plana çıkacağını ifade etti.

"ÖNÜMÜZDEKİ YARIM YÜZYIL NÜKLEER SİLAHLAR ÇAĞI OLACAKTIR"

“Güvenliğimiz hiçbir zaman sadece topraklarımızın sınırları içinde ele alınmadı” diyen Cumhurbaşkanı, bu yaklaşımın Avrupa için daha geniş bir stratejik koruma alanı oluşturacağını söyledi. Macron, söz konusu çizginin Fransa’nın egemenliğini zayıflatmayacağını, aksine ülkenin caydırıcılık kapasitesini daha görünür ve etkili hale getireceğini vurguladı.

Fransa'nın yeni nesil nükleer balistik füze denizaltısının adının L'Invincible olacağını açıklayan Macron, bu denizaltının 2036 yılında göreve başlayacağını bildirdi.

Uluslararası güvenlik mimarisinin ciddi biçimde yıprandığını söyleyen Macron, "Kurallar alanı artık bir harabe alanına dönüştü" ifadelerini kullanarak, silahların kontrolüne dayalı mevcut düzenin giderek zayıfladığını vurguladı. Macron, bu tablo karşısında Avrupa'nın güvenlik anlayışını başkalarının belirlediği çerçevelere göre şekillendirmemesi gerektiğini dile getirdi.

"Avrupalılar kendi gelecekleri üzerindeki kontrolü yeniden ele almalıdır" diyen Macron, Fransa'nın yeni nükleer yaklaşımını hem ulusal bağımsızlığın hem de Avrupa güvenliğinde daha güçlü bir rol üstlenme arayışının parçası olarak sundu. Macron, "Önümüzdeki yarım yüzyıl nükleer silahlar çağı olacaktır" sözleriyle de dünyadaki stratejik dengelerin uzun süre yüksek gerilim altında kalacağı mesajını verdi.