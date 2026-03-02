Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Macron duyurdu! Fransa nükleer silah cephaneliğini büyütüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron nükleer caydırıcılık doktrinini güçlendirme kararı aldı. Bu kapsamda nükleer başlık sayısı artırılacak, yeni nesil denizaltı geliştirilecek ve Avrupa'nın güvenlik anlayışını yeniden şekillendirilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Macron duyurdu! Fransa nükleer silah cephaneliğini büyütüyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 21:53
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 21:53

Fransa Cumhurbaşkanı , Brest açıklarındaki stratejik Île Longue üssünde ülkesinin nükleer caydırıcılık doktrini hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa’nın deniz temelli nükleer gücünün merkezi olan ve stratejik nükleer denizaltılara ev sahipliği yapan üste konuşan Macron, “Caydırıcılık, Fransız egemenliğinin vazgeçilmez unsurudur. Bugün, ulusal ve Avrupa düzeyindeki sınamalarımıza uygun bir değişimi milletimize ilan ediyorum” dedi.

Macron, nükleer doktrinin temel çerçevesinin korunduğunu ancak mevcut tehdit ortamının daha sert bir yaklaşımı zorunlu kıldığını belirterek, tehditlerin artık ayrı ayrı değil, birbirine bağlı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Jeopolitik düzlemde kopuşlarla dolu, riskli bir dönemden geçiyoruz. Bu tablo, modelimizi sertleştirmeyi gerekli kılıyor” ifadelerini kullandı.

Macron duyurdu! Fransa nükleer silah cephaneliğini büyütüyor

"ÖZGÜR OLMAK İÇİN KORKULAN BİR GÜÇ OLMAK GEREKİR"

Emmanuel Macron, “Nükleer başlık sayısının artırılması talimatını verdim” ifadelerine yer vererek, bundan böyle Fransa’nın nükleer cephaneliği ile ilgili rakamların açıklanmayacağını duyurdu.

Bu adımın bir silahlanma yarışının parçası olmadığını vurgulayan Macron, “Bu, herhangi bir silahlanma yarışına girmek anlamına gelmiyor. Bu hiçbir zaman bizim doktrinimiz olmadı. Özgür olmak için korkulan bir güç olmak gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanı, yeni dönemde yalnızca başlık sayısının değil, Fransa’nın genel caydırıcılık mimarisinin de güçlendirileceğini belirtti. “Caydırıcılığımızın gücünü korumasını ve gelecekte de koruyacak olmasını sağlamak benim sorumluluğumdur” diyen Macron, Avrupa güvenliğinin artık daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini savundu.

Macron duyurdu! Fransa nükleer silah cephaneliğini büyütüyor

"BUGÜN FRANSIZ CAYDIRICILIĞINDA YENİ DÖNEM SOMUTLAŞIYOR"

Macron ayrıca Fransa’nın “ileri caydırıcılık” olarak tanımladığı yeni bir aşamaya geçtiğini ilan etti. “Bugün Fransız caydırıcılığında yeni bir dönem somutlaşıyor. İleri caydırıcılık dediğim yolda ilerliyoruz” diyen Cumhurbaşkanı, bu yaklaşımın Avrupa’daki bazı ortaklarla daha yakın güvenlik koordinasyonunu beraberinde getireceğini ifade etti.

Emmanuel Macron, bu sürecin Fransa’nın nükleer egemenliğinde hiçbir zayıflamaya yol açmayacağını vurgulayarak, “Ne planlaması, ne uygulanması, ne de kararın kendisi paylaşılacak. Bu yetki, Anayasamız gereği yalnızca Cumhurbaşkanı’na aittir” dedi.

Macron, Fransa’nın güvenliğinin hiçbir zaman yalnızca kendi sınırlarıyla sınırlı görülmediğini belirterek, yeni dönemde Avrupa boyutunun daha fazla ön plana çıkacağını ifade etti.

Macron duyurdu! Fransa nükleer silah cephaneliğini büyütüyor

"ÖNÜMÜZDEKİ YARIM YÜZYIL NÜKLEER SİLAHLAR ÇAĞI OLACAKTIR"

“Güvenliğimiz hiçbir zaman sadece topraklarımızın sınırları içinde ele alınmadı” diyen Cumhurbaşkanı, bu yaklaşımın Avrupa için daha geniş bir stratejik koruma alanı oluşturacağını söyledi. Macron, söz konusu çizginin Fransa’nın egemenliğini zayıflatmayacağını, aksine ülkenin caydırıcılık kapasitesini daha görünür ve etkili hale getireceğini vurguladı.

Fransa'nın yeni nesil nükleer balistik füze denizaltısının adının L'Invincible olacağını açıklayan Macron, bu denizaltının 2036 yılında göreve başlayacağını bildirdi.

Uluslararası güvenlik mimarisinin ciddi biçimde yıprandığını söyleyen Macron, "Kurallar alanı artık bir harabe alanına dönüştü" ifadelerini kullanarak, silahların kontrolüne dayalı mevcut düzenin giderek zayıfladığını vurguladı. Macron, bu tablo karşısında Avrupa'nın güvenlik anlayışını başkalarının belirlediği çerçevelere göre şekillendirmemesi gerektiğini dile getirdi.

"Avrupalılar kendi gelecekleri üzerindeki kontrolü yeniden ele almalıdır" diyen Macron, Fransa'nın yeni nükleer yaklaşımını hem ulusal bağımsızlığın hem de Avrupa güvenliğinde daha güçlü bir rol üstlenme arayışının parçası olarak sundu. Macron, "Önümüzdeki yarım yüzyıl nükleer silahlar çağı olacaktır" sözleriyle de dünyadaki stratejik dengelerin uzun süre yüksek gerilim altında kalacağı mesajını verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Moskova’dan dikkat çeken açıklama: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Trump'tan İran'a yeni saldırı tehdidi: Büyük dalga yakında
ETİKETLER
#emmanuel macron
#Avrupa Güvenliği
#Nükleer Caydırıcılık
#Fransız Ordusu
#Île Longue
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.