Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Macron planını açıkladı ve resti çekti: 'Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya saldırıdır'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Güney Kıbrıs'a ziyarette bulunarak adeta gövde gösterisi yaptı. Kıbrıs'a yapılan saldırının tüm Avrupa'nın hedef alınması demek olduğunun altını çizen Macron adaya askeri teçhizat ve savaş gemileri göndererek tam destek verdiğini söyledi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için de operasyon planladıklarını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Macron planını açıkladı ve resti çekti: 'Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya saldırıdır'
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 20:01

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel , resmi ziyarette bulunduğu Rum Yönetimi’nde (GKRY) yaptığı açıklamada, "Kıbrıs saldırıya uğradığında Avrupa saldırıya uğrar" ifadelerini kullanarak, "Fransa, 'nı yeniden açmak için ‘tamamen savunma amaçlı’ bir operasyon planlıyor" dedi.

Macron planını açıkladı ve resti çekti: 'Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya saldırıdır'


MACRON GÜNEY KIBRIS'I ZİYARET ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran saldırılarının hedefi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) ziyaret etti. Macron, Baf kentindeki Andreas Papandreou Hava Üssü’nde GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Macron, "Kıbrıs saldırıya uğradığında Avrupa saldırıya uğrar. Kıbrıs’ın savunulması, Fransa ve onunla birlikte Avrupa Birliği için de temel bir meseledir" dedi.
İran'ın GKRY’ye yönelik saldırıları sonrası Fransa’nın attığı adımları hatırlatan Macron, Fransa’nın adaya Mistral hava savunma unsuru ile Languedoc fırkateynini sevk ettiğini, Charles de Gaulle uçak gemisi muharebe grubunun da ada yakınına konuşlandırıldığını ifade etti. Macron, ziyaretinin amacının tam dayanışma, tahliye koordinasyonu ve ortaklara güvence olduğunu ifade etti. Körfez ve bölgedeki bazı ülkelerle yapılan savunma anlaşmalarına işaret eden Macron, "Bu misillemede saldırıya uğrayan tüm ülkelerin yanında tamamen savunmacı bir duruşla durmak ve bölgesel gerilimin düşmesine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Macron planını açıkladı ve resti çekti: 'Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya saldırıdır'

"FRANSA HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇMAK İÇİN OPERASYON PLANLIYOR"

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırılarına da değinen Macron, "Fransa, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için ‘tamamen savunma amaçlı’ bir operasyon planlıyor" ifadelerini kullandı. Söz konusu operasyona Avrupa’dan ve dışından ülkelerin de katılacağını aktaran Macron, bu görev ile gemilere ve tankerlere sağlanan eskort ile Hürmüz Boğazı’nın kademeli olarak yeniden açılmasının hedeflendiğini belirtti. Görevin "barışçıl, savunma ve refakat" niteliğinde olduğunu vurgulayan Macron, bunun uluslararası ticaret ile gaz ve petrol akışı açısından kritik olduğunu ifade etti. Deniz seyrüsefer güvenliği konusunda Kızıldeniz’de Süveyş’ten Babülmendep’e uzanan hatta AB’nin Aspides Operasyonu’nu güçlendirmesi gerektiğini söyleyen Macron, Aspides Operasyonu’nun karargahının Yunanistan’da olduğunu ve mevcut koordinasyonun Yunanistan tarafından yürütüldüğünü belirterek, Fransa’nın bu operasyona "uzun vadede iki fırkateyn" tahsis edeceğini açıkladı.
Macron, Fransa’nın ’de, Kızıldeniz’de ve Hürmüz Boğazı açıklarında 8 fırkateyn, 2 amfibi helikopter gemisi ve uçak gemisi konuşlandıracağını aktararak, "Donanmamızın bu seferberliği emsalsizdir" dedi.
İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalara değinen Macron, Hizbullah’ın İsrail’e saldırıp GKRY’yi hedef almasının İsrail’in askeri karşılığını tetiklediğini öne sürerek, "Hizbullah, Lübnan topraklarından tüm saldırılarını durdurmalı, İsrail de en kısa sürede Lübnan’daki operasyonunu ve saldırılarını durdurmalı" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney ile yeni dönem: ABD ve İsrail saldırıları sürüyor... Savaşta son durum
Fransa'dan Akdeniz'de yeni adım! Savaşın ortasında sıcak gelişme
ETİKETLER
#güney kıbrıs
#doğu akdeniz
#hürmüz boğazı
#macron
#Fransa Savunması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.