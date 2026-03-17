Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Macron'dan Trump'a 'Hürmüz' reddi: 'Bu savaşı biz seçmedik'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı "açmak" için aralarında Fransa’nın da bulunduğu 7 ülkeye yaptığı askeri davet, Paris’ten karşılık bulmadı. Ulusal Güvenlik Konseyi öncesi konuşan Macron, Fransa’nın bölgede sadece savunma pozisyonunda kalacağını ve mevcut bağlamda herhangi bir taarruz operasyonunun parçası olmayacaklarını duyurdu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 19:55
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 19:58

Fransa Cumhurbaşkanı , ve 'daki duruma ilişkin Ulusal Güvenlik ve Konseyi Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

0:00 206

"BİZ BU SAVAŞI SEÇMEDİK"

Sözlerine, 13 Mart’ta Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki saldırıda hayatını kaybeden bölgedeki Fransız birliği askerinin ailesine başsağlığı dileyerek başlayan Macron, aynı saldırıda yaralanan ve Fransa’ya getirilen askerlere de acil şifalar diledi.

Macron, "ABD-İsrail’in bölgede yürüttüğü askeri operasyonların ve İran’ın bu operasyonlara karşılık bölgedeki birçok ülkeyi de etkileyen misillemelerinin sonuçlarını" incelemeye devam ettiklerini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Yine tekrar ediyorum, Fransa bu savaşı seçmedi, (savaşa) katılmıyoruz, (bölgedeki) vatandaşlarımızı ve müttefiklerimizi korumak için tamamen savunma pozisyonundayız." dedi.

Fransa’nın önceliğinin bölgedeki üslerini ve vatandaşlarını korumak, müttefik ülkelere destek vermek olduğunun altını çizen Macron, çatışmanın coğrafi yayılımını mümkün olduğunca sınırlamayı hedeflediklerini belirtti.

LÜBNAN VE DENİZ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Macron, Lübnan’ın "toprak bütünlüğünün korunması ve Hizbullah’a karşı mücadelesinde", Lübnanlı yetkililer ile çalıştıklarını söyledi.

Orta Doğu’da bir diğer hedeflerinin seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması ve deniz güvenliğinin garanti altına alınması olduğunu yineleyen Macron, Kızıl Deniz ve Babülmendep Boğazı’nın güvenliği konusunda Avrupa Birliği (AB) kapsamında yürütülen Aspides misyonuna bağlılıklarını dile getirdi.

Aspides misyonu çerçevesinde Birliğin ortakları ile son yıllarda faydalı faaliyetler gerçekleştirildiğini kaydeden Macron, bu misyonun çerçevesinin başka operasyonları kapsayacak şekilde genişletilmemesi gerektiğini kaydetti.

ŞARTLI DESTEK: SAVAŞ BİTERSE REFAKAT EDERİZ

Macron, ABD’nin güvenliğinin sağlanması için koalisyon girişiminde bulunduğu 'na ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak, ki durum hala çok hassas, birazdan durumu değerlendireceğiz. Ancak burada konuştuğumuz ve kararlar aldığımız çerçeveyi yeniden vurgulamak istiyorum. Biz çatışmanın tarafı değiliz ve bu nedenle Fransa, mevcut bağlamda Hürmüz Boğazı'nın açılması veya özgürleştirilmesi operasyonlarına asla katılmayacaktır."

Macron, bölgede çatışmaların sona ermesi ve durumun sakinleşmesi halinde Fransa’nın diğer ülkelerle Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere refakat etme konusunda sorumluluk almaya hazır olduğunu bildirdi.

TRUMP'IN HÜRMÜZ KOALİSYONU GİRİŞİMİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan gerilimde, gemi trafiğine kapanma tehlikesi bulunan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda 7 ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı.

ABD basınındaki haberlere göre Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Petrolün büyük bir kısmını, yani yaklaşık yüzde 90'ını boğazdan temin ediyorlar. Ben de 'Girmek ister misiniz?' dedim. Bakalım ne olacak. Belki gelirler, belki de gelmezler." ifadesini kullanmıştı.

Trump, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da "Umarız, bu yapay kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerleri, gemilerini Hürmüz Boğazı'na gönderirler ki, burası tamamen başsız kalmış bir ülkenin tehdidine maruz olmaz." değerlendirmesini yapmıştı.

