Dünya

Editor
 | Berkay Alptekin

Trump’ın Ulusal Terörle Mücadele Direktörü Joe Kent İran savaşına karşı çıktığını duyurup istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Terörle Mücadele Direktörü Joe Kent, İran'da süren savaşı vicdanen desteklemediğini belirterek görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kent, İran'ın ABD için yakın bir tehdit oluşturmadığını ve savaşın İsrail ile Amerikan lobisinin baskısıyla başlatıldığını ifade etti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 17:45

ABD Başkanı 'ın Ulusal Terörle Mücadele Direktörü Joe Kent, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Joe Kent yaptığı açıklamada, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevden uzun düşünmelerin ardından bugün itibarıyla ettiğini duyurdu.

Kent, İran'daki devam eden savaşı vicdanen desteklemediği için istifa ettiğini belirtti. Joe Kent, Donald Trump'a sunduğu istifa mektubunu da paylaşarak, "İran'ın ulusumuz için yakın bir tehdidi yoktu ve bu savaşı İsrail'in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır." ifadelerine yer verdi.

İstifa eden ABD’nin Terörle Mücadele Direktörü Kent’in mektubunun tamamı:

Sayın Başkan Trump,

Uzun değerlendirmelerden sonra, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü görevimden bugün itibarıyla istifa etme kararı aldım.

Vicdanen, İran’da süren savaşı destekleyemem. İran, ülkemiz için yakın bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail’in ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısıyla başlattığımız açıktır.

2016, 2020 ve 2024 seçim kampanyalarınızda savunduğunuz değerleri ve dış politika anlayışını destekliyorum; ilk döneminizde bunları hayata geçirmiştiniz. 2025 Haziran’ına kadar, Orta Doğu’daki savaşların, vatanseverlerimizin değerli hayatlarını çalan ve ülkemizin refahını tüketen bir tuzak olduğunu anlamıştınız.

İlk başkanlığınız döneminde, modern başkanlar arasında eşi benzeri görülmemiş şekilde, bitmeyen savaşlara sürüklenmeden askeri gücü kararlı biçimde nasıl kullanacağınızı anladınız. Bunu Kasım Süleymani’yi öldürerek ve IŞİD’i yenilgiye uğratarak gösterdiniz.

Bu yönetimin ilk dönemlerinde, üst düzey İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasındaki etkili isimler, “Önce Amerika” yaklaşımınızı tamamen zayıflatan ve İran’la savaşı teşvik eden bir dezenformasyon kampanyası yürüttü. Bu yankı odası, sizi İran’ın ABD’ye yönelik yakın bir tehdit oluşturduğuna ve hemen saldırılması gerektiğine, hızlı bir zaferin mümkün olduğuna inandırmak için kullanıldı. Bu bir yalandı ve Irak Savaşı’na sürüklenmemizde kullanılan aynı taktikti; bu savaş ülkemize binlerce askerimizin hayatına mal oldu. Aynı hatayı tekrar yapamayız.

11 kez muharebe görevine gitmiş bir asker ve İsrail tarafından kurgulanan bir savaşta sevgili eşi Shannon’ı kaybetmiş bir “Gold Star” eşi olarak, Amerikan halkına hiçbir faydası olmayan ve Amerikan hayatlarının bedelini haklı çıkarmayan bir savaşta yeni nesli savaşmaya ve ölmeye göndermeyi destekleyemem.

İran’da ne yaptığımızı ve bunu kimin için yaptığımızı düşünmenizi diliyorum. Şimdi cesur adımlar atma zamanıdır. Ülkemiz için yeni bir yol çizebilir ya da daha fazla çöküş ve kaosa sürüklenmemize izin verebilirsiniz. Karar sizin elinizde.

Yönetiminizde görev yapmak ve büyük ulusumuza hizmet etmek bir onurdu.

