Mahalleliye uykuyu haram etti! Balkonuna sistem kuran kadın komşularına yıllarca hakaret yağdırdı

Mahkeme kayıtlarına göre, soyadı chen olarak açıklanan kadın, Mayıs 2023 tarihinden itibaren Tayvan'ın Kaohsiung şehrinde yer alan evinin balkonuna ses yükseltici ekipman kurdu.
Aralarında husumet bulunan bazı komşularını hedef alan Chen, megafonla yüksek sesle küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullandı.
Ancak sesin yüksekliği yalnızca tartışma yaşadığı kişileri değil, çevredeki pek çok evi de etkisi altına aldı. Chen’in yayınları haftada en az üç gece, ilerleyen saatlerde ve her biri uzun süre devam edecek biçimde yapılıyordu. Üstelik her defasında ses seviyesi en üst noktaya kadar çıkarılıyordu.
Yaklaşık iki yıl boyunca durumau alttan alan mahalle sakinleri, Chen'in vazgeçmemesi üzerine toplu şekilde polise şikayette bulundu. Dosya mahkemeye taşındı.
Chen, duruşmada megafon kullandığını kabul etti ancak bunu yalnızca ara sıra yaptığını ve komşularının çıkardığı gürültü nedeniyle dinlenemediği için böyle davrandığını öne sürdü.
Yargıç, sanığın gece saatlerinde bilinçli ve tekrarlayan biçimde ses yükseltici cihazla hakaret içerikli yayın yapmasının, toplum düzeni açısından kabul edilemez olduğuna karar verdi.
Mahkeme, Chen’i üç ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza, 90 bin Yeni Tayvan Doları (yaklaşık 157.500 TL) para cezasına çevrilebilecek. Karara itiraz yolu ise açık.
Benzer olaylar geçmişte de gündeme gelmişti. Örneğin, bir kişinin gün boyunca yüksek sesle müzik ve köpek havlaması yayını yaparak çevresindekileri rahatsız ettiği; başka bir vakada ise bir kadının tam 16 yıl boyunca Giuseppe Verdi’nin La Traviata operasını yüksek sesle çaldığı medyaya yansımıştı.
Uzmanlar, uzun süreli ve bilinçli gürültü davranışlarının hem bireylerin ruh sağlığı hem de toplum düzeni üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini vurguladı.