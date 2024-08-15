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Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında! Vurucu cümleler manşete taşındı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 23:36 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 23:42
Mahmud Abbas&#039;ın TBMM&#039;deki konuşması dünya basınında! Vurucu cümleler manşete taşındı 

TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan tarihi günde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'den dünya ülkelerine seslendi. İşgalci İsrail'e ve destekçisi ABD'ye tepki gösteren Abbas'ın konuşması dünya basınında geniş yankı buldu. "Ya zafer ya şehadet" sözlerine dikkat çekine haberlerde Abbas'ın Gazze'ye gideceği ise öne çıkarıldı. İşte o çarpıcı cümlelerin dünya basınına yankısı... 

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurula ve tüm dünyaya hitap etti. Önünde çözüm kalmadığını ve bu yüzden Gazze'ye gitme kararı aldığını söyleyen Abbas, "Mücadelemiz zaferle taçlanacak. Ya zafer ya şehadet" dedi. Abbas'ın bu sözleri dünya basınında geniş yankı buldu. 

TBMM'deyi konuşmayı ABD'nin önde gelen yayın organlarından The Washington Post gazetesi, "Abbas, Gazze'yi ziyaret edeceğini ve Müslüman liderleri kendisine katılmaya çağırdığını söyledi" başlığı ile manşete taşıdı.

Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında! Vurucu cümleler manşete taşındı  - 1. Resim

"GAZZE'YE GİTME SÖZÜ VERDİ"

Haberde, "İsrail-Hamas savaşının şiddetlendiği bir dönemde Gazze'ye gitme sözü verdi" kısmı öne çıkarıldı. 

İngiltere merkezli Reuters, Abbas'ın İsrail'e meydan okuduğu anları "İsrail Gazze işgalinden vazgeçmediği sürece çatışmaların son bulmayacağı" vurgusu ile okuyucusuyla paylaştı. 

Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında! Vurucu cümleler manşete taşındı  - 2. Resim

AL JAZEERA: FİLİSTİN HALKININ YANINDA DURACAK 

Katar merkezli uluslararası haber Al Jazeera, Abbas'ın Türkiye ziyareti ve Meclis'te gerçekleştirdiği tarihi konuşmayı, "Türk milletvekillerine, hayatı pahasına da olsa Filistin halkının yanında duracağını söyledi" kısmını haberleştirdi. 

Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında! Vurucu cümleler manşete taşındı  - 3. Resim

İSRAİL BASINI DA MANŞETİNE TAŞIDI 

İsrail medyaları da Abbas'ın TBMM'de yer alan konuşmasını "Gazze'ye gideceği" kısmını gördü. 

The Times of Israel, Filistin liderinin Gazze ve Kudüs'ü ziyaret edeceği noktasını manşete taşıdı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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