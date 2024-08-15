Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında! Vurucu cümleler manşete taşındı 

15 Ağustos 2024 23:36 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 23:42

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurula ve tüm dünyaya hitap etti. Önünde çözüm kalmadığını ve bu yüzden Gazze'ye gitme kararı aldığını söyleyen Abbas, "Mücadelemiz zaferle taçlanacak. Ya zafer ya şehadet" dedi. Abbas'ın bu sözleri dünya basınında geniş yankı buldu.

TBMM'deyi konuşmayı ABD'nin önde gelen yayın organlarından The Washington Post gazetesi, "Abbas, Gazze'yi ziyaret edeceğini ve Müslüman liderleri kendisine katılmaya çağırdığını söyledi" başlığı ile manşete taşıdı.

"GAZZE'YE GİTME SÖZÜ VERDİ"

Haberde, "İsrail-Hamas savaşının şiddetlendiği bir dönemde Gazze'ye gitme sözü verdi" kısmı öne çıkarıldı.

İngiltere merkezli Reuters, Abbas'ın İsrail'e meydan okuduğu anları "İsrail Gazze işgalinden vazgeçmediği sürece çatışmaların son bulmayacağı" vurgusu ile okuyucusuyla paylaştı.

AL JAZEERA: FİLİSTİN HALKININ YANINDA DURACAK

Katar merkezli uluslararası haber Al Jazeera, Abbas'ın Türkiye ziyareti ve Meclis'te gerçekleştirdiği tarihi konuşmayı, "Türk milletvekillerine, hayatı pahasına da olsa Filistin halkının yanında duracağını söyledi" kısmını haberleştirdi.

İSRAİL BASINI DA MANŞETİNE TAŞIDI

İsrail medyaları da Abbas'ın TBMM'de yer alan konuşmasını "Gazze'ye gideceği" kısmını gördü.

The Times of Israel, Filistin liderinin Gazze ve Kudüs'ü ziyaret edeceği noktasını manşete taşıdı.