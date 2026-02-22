Malezya açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Malezya'da korkutan bir depremin yaşandığını duyurdu.
Sarsıntıya ilişkin teknik detaylar şu şekilde paylaşıldı:
Merkez üssü Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olan depremin yerin 619,8 kilometre altında yaşandığı öğrenildi. Büyüklüğü 7.1 olan depremin yerin çok altında (619,8 km) meydana gelmesi nedeniyle yüzeyde büyük bir yıkım yaşanmadığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Sarsıntının ardından yetkililer tarafından bir tsunami uyarısı yapılmadı.