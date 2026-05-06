Marsa Matruh kıyısında gizemli hareketlilik: Bölge güvenlik çemberine alındı!

Mısır'ın Marsa Matruh sahilinde gizemli cisim heyecanı ve endişesi yaşandı. Kıyıda karaya vurmuş dev bir cisim görenler yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer hızla harekete geçti ve bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Gizemli cismin ne olduğu bilinemeyince bölge güvenlik çemberine alındı ve kimsenin yaklaşmaması istendi.
Hem kamu güvenliğini hem de ekiplerin incelemelerini kolaylaştıran adımın ardından cismin ne olduğuna dair saha incelemesi ve teknik analiz başladı. İlk değerlendirmelerde, cismin patlayıcı bir düzenek, kimyasal bir madde ya da denizden sürüklenmiş zararsız bir atık olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.
Yetkililer cismi bulunduğu yerden kaldırma kararı aldı. Gizemli varlık kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden alınacak ve güvenli bir bölgeye taşınacak. İncelemelerin ardından cismin niteliği ve olası risk durumu netlik kazanacak.
Cismin özellikle deniz altı boru hattı modülü, koruyucu kılıf ya da kablo muhafazası olma ihtimali oldukça yüksek. Petrol ve doğalgaz hatlarında bu tarz silindirik, kafesli koruma yapıları kullanılır. Akdeniz’de bu tür altyapı oldukça yaygın. Yetkililer, görüntünün en çok buna benzediğini belirtti.
Şekil olarak torpidoya benziyor, ancak çok daha büyük; üzerindeki kafes yapı ise askeri mühimmat için alışılmadık.
Bu nedenler daha çok 'sivil endüstriyel bir yapı' gibi duruyor.
Gemilerin bağlandığı ya da sabitlendiği ağır şamandıralar, iç kısmı dolu, dışı metal yapı olabilir. Fırtınayla kopup sürüklenmiş olabilir. Özellikle sağdaki kapalı uç bu ihtimali destekliyor. Fakat bu da zayıf bir ihtimal olarak öne çıkıyor.