Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Marsa Matruh kıyısında gizemli hareketlilik: Bölge güvenlik çemberine alındı!

Mısır'ın kuzeyinde bulunan Marsa Matruh sahiline vuran bir cisim, görgü tanıklarının ihbarı üzerine incelenmeye alındı. Kıyıya güvenlik çemberi çekildi, ne olduğu araştırılıyor.

Marsa Matruh kıyısında gizemli hareketlilik: Bölge güvenlik çemberine alındı!
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 09:52
06.05.2026
saat ikonu 09:54

'ın Marsa Matruh sahilinde gizemli cisim heyecanı ve endişesi yaşandı. Kıyıda karaya vurmuş dev bir cisim görenler yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer hızla harekete geçti ve bölgede geniş aldı. Gizemli cismin ne olduğu bilinemeyince bölge güvenlik çemberine alındı ve kimsenin yaklaşmaması istendi.

Marsa Matruh kıyısında gizemli hareketlilik: Bölge güvenlik çemberine alındı!

Mısır'ın Marsa Matruh sahilinde karaya vuran devasa gizemli bir cisim, yetkililer tarafından incelenmek üzere güvenli bir bölgeye taşınıyor.
Sahilde dev bir cisim görülmesi üzerine yetkililer harekete geçti ve bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Cismin ne olduğu bilinmediği için güvenlik çemberine alındı ve kimsenin yaklaşması engellendi.
İlk değerlendirmelerde cismin patlayıcı düzenek, kimyasal madde ya da denizden sürüklenmiş zararsız atık olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.
Cismin denizaltı boru hattı modülü, koruyucu kılıf veya kablo muhafazası olma ihtimali yüksek olarak değerlendiriliyor.
Ayrıca eski torpido veya deniz mühimmatı gövdesi ya da büyük deniz şamandırası gövdesi ihtimalleri de görüşülüyor.
Marsa Matruh kıyısında gizemli hareketlilik: Bölge güvenlik çemberine alındı!

GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞINACAK

Hem kamu güvenliğini hem de ekiplerin incelemelerini kolaylaştıran adımın ardından cismin ne olduğuna dair saha incelemesi ve teknik analiz başladı. İlk değerlendirmelerde, cismin patlayıcı bir düzenek, kimyasal bir madde ya da denizden sürüklenmiş zararsız bir atık olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Yetkililer cismi bulunduğu yerden kaldırma kararı aldı. Gizemli varlık kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden alınacak ve güvenli bir bölgeye taşınacak. İncelemelerin ardından cismin niteliği ve olası risk durumu netlik kazanacak.

Marsa Matruh kıyısında gizemli hareketlilik: Bölge güvenlik çemberine alındı!

DENİZALTINA AİT PARÇA İHTİMALİ

Cismin özellikle deniz altı boru hattı modülü, koruyucu kılıf ya da kablo muhafazası olma ihtimali oldukça yüksek. Petrol ve doğalgaz hatlarında bu tarz silindirik, kafesli koruma yapıları kullanılır. Akdeniz’de bu tür altyapı oldukça yaygın. Yetkililer, görüntünün en çok buna benzediğini belirtti.

ESKİ TORPİDO YA DA DENİZ MÜHİMMATI GÖVDESİ

Şekil olarak torpidoya benziyor, ancak çok daha büyük; üzerindeki kafes yapı ise askeri mühimmat için alışılmadık.

Bu nedenler daha çok 'sivil endüstriyel bir yapı' gibi duruyor.

Marsa Matruh kıyısında gizemli hareketlilik: Bölge güvenlik çemberine alındı!

BÜYÜK DENİZ ŞAMANDIRA GÖVDESİ

Gemilerin bağlandığı ya da sabitlendiği ağır şamandıralar, iç kısmı dolu, dışı metal yapı olabilir. Fırtınayla kopup sürüklenmiş olabilir. Özellikle sağdaki kapalı uç bu ihtimali destekliyor. Fakat bu da zayıf bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

