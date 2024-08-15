Maymun çiçeği virüsü harekete geçirdi! Herkes tetikteydi, yetkililer acil önlem paketini açıkladı

15 Ağustos 2024 18:53 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 18:59

Semptomları benzeyen su çiçeği ile maymun çiçeği arasındaki farklar ve benzerlikler

Semptomları benzeyen su çiçeği ile maymun çiçeği arasındaki farklar ve benzerlikler

Dünya yine bir virüs tehdidiyle karşı karşıya. Tam koronavirüs 'etkisi geçti hayat normale döndü' derken bu sefer de maymun çiçeği virüsü ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle küresel acil durum ilan etti. Maymun çiçeği virüsü nedeniyle bazı ülkeler de harekete geçmiş durumda... Libya'da M çiçeği virüsüne karşı önlemler artırıldı

Libya Ulusal Ajansı'nın (LANA) haberine göre, Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC), Afrika'daki 16 ülkede maymun çiçeği virüsü vakalarının arttığını duyurmasının ardından, Libya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi acil önlem planını devreye soktu.

ACİL ÖNLEM PAKETİ DEVREDE

Libya Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, hazırladığı "acil önlem paketi" kapsamında, ülke genelindeki kara, deniz ve hava terminallerindeki uluslararası sağlık ofislerinde, hazırlıklı olunması ve vakalara hızlı müdahale edilmesi amacıyla "alarm durumuna" geçildiğini duyurdu.

VAKAYA RASTLANMADI

Maymun çiçeği virüsüne henüz ülkede rastlanılmadığı belirtilirken, halk sağlığı laboratuvarları ve acil tedavi odalarının hazır durumda olduğu bildirildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Dünyayı alarma geçiren maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşıyor. Virüs; enfekte vücut döküntüleriyle temas, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu gibi eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla doğrudan temas ile bulaşıyor.

Maymun çiçeği virüsünün ilk belirtileri ise 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkıyor. Virüs genellikle yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişme, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara yol açıyor.