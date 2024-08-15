Semptomları benzeyen su çiçeği ve maymun çiçeği arasındaki farklar

15 Ağustos 2024 14:03 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 14:05

Maymun çiçeği virüsünde ölüm vakaları nadir görülüyor! Ölümcüllük riski için DSÖ’den yeni bir uyarı yok

Maymun çiçeği virüsünde ölüm vakaları nadir görülüyor! Ölümcüllük riski için DSÖ’den yeni bir uyarı yok

Su çiçeği ile semptomları benzeyen maymun çiçeği virüsü, Orta ve Batı Afrika ormanlarında ortaya çıkan ve diğer bölgelere ihraç edilen, hayvanlardan insanlara bulaşan viral bir hastalık özelliğini taşıyor.

SU ÇİÇEĞİ VE MAYMUN ÇİÇEĞİ ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Semptomlarıyla birbirine oldukça benzeyen su çiçeği ve maymun çiçeği hastalıkları arasındaki farklar şu şekildedir;

Uçuk virüsünün sebep olduğu su çiçeği genellikle çocuklarda hafif seyreden bir hastalıktır, ancak bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Öte yandan, maymun çiçeği su çiçeğine göre daha ciddi bir hastalık olarak kabul edilse de, bazı vakalarda semptomlar daha hafif olabilir.

Bununla birlikte, maymun çiçeği özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ve çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Her iki hastalık da farklı bireylerde farklı şiddette seyredebilir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Mpox virüsünün sebep olduğu maymun çiçeği hastalığı, genellikle Orta Afrika bölgesinde yaşayan ve sürüngen hayvanlarla temasta bulunan insanlarda sıklıkla görülür.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Orthopoxvirus cinsindeki Mpox virüsünün sebep olduğu maymun çiçeği hastalığı, Orta ve Batı Afrika ormanlarında ortaya çıkan ve diğer bölgelere ihraç edilen, hayvanlardan insanlara bulaşan viral bir hastalıktır.

SU ÇİÇEĞİ HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Türkiye’de 10 yaş altı çocuklarda sıklıkla görülen su çiçeği, adölesanlarda, genç erişkinlerde ve yetişkinlerde de rastlanabilen bir durumdur.

SU ÇİÇEĞİ KAÇ YAŞINDA OLUR?

Uçuk virüsü kaynaklı su çiçeği genellikle 5-10 yaş arası çocuklarda kış ve ilkbahar aylarında görülüyor.

SU ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELER?

Su çiçeği hastalığı başlarda kırmızı ve kaşıntılı su kabarcıklarıyla belirti gösterirken ilerleyen dönemlerde döküntülerin kabuğa dönüşmesi, ateş, halsizlik ve kusma gibi semptomlar ortaya çıkar.