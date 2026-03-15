ABD’nin Virginia eyaletinde bireysel silahlanmaya ilişkin yasa tasarısı tartışmaları sürerken, çok sayıda silah sahibi Richmond şehrindeki Eyalet Meclisi binası önünde protesto düzenledi. Göstericiler, eyalette yürürlüğe girmesi beklenen yeni silah kontrolü düzenlemelerine tepki göstermek için silahlarıyla birlikte toplandı.

Dinle Özetle

Meclis binası önüne uzun namlulu silahlarla geldiler! ABD'de dikkat çeken protesto

Protestocular, Virginia Valisi Abigail Spanberger’in onayına sunulan yasa paketinin bireysel silahlanma hakkını kısıtladığını savundu. Söz konusu düzenlemeler, eyalette “saldırı silahı” kategorisinde değerlendirilen bazı yarı otomatik silahların satışının yasaklanmasını ve yüksek kapasiteli şarjörlerin kullanımının sınırlandırılmasını öngörüyor.

ÜCRETSİZ ŞARJÖR DAĞITILDI

Gösteriye katılan silah sahipleri, bu adımların ABD Anayasası'nın İkinci Değişikliği kapsamında güvence altına alınan silah taşıma hakkını ihlal ettiğini ileri sürdü. Protesto sırasında bazı katılımcıların silahlarını açık şekilde taşıdığı görülürken, güvenlik güçleri bölgede geniş önlem aldı. Yetkililer eylemin genel olarak sakin geçtiğini ve ciddi bir olay yaşanmadığını bildirdi.

Öte yandan silah haklarını savunan bazı aktivistler, şarjör satışını yasaklayacak yasa tasarısının imzalanması sırasında meclis binası önünde ücretsiz 30 mermilik AR-15 şarjörleri dağıttı. Virginia’da silah kontrolüne yönelik düzenlemeler uzun süredir siyasi gündemin önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Silah karşıtı gruplar yeni yasaların kamu güvenliğini artıracağını savunurken, silah hakları savunucuları ise bu adımların anayasal hakları ihlal ettiğini ileri sürüyor.