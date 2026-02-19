Meksika Pasifik Okyanusu'nda 4 ton uyuşturucu yüklü denizaltıyı ele geçirdi

Meksika'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. Meksika Donanması, Pasifik Okyanusu'nda 4 ton uyuşturucu taşıyan ve uyuşturucu karteli tarafından kullanılan denizaltıyı ele geçirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, Meksika Donanması'nın yürüttüğü sürekli gözetim faaliyetleri kapsamında 179 paket halinde yaklaşık 4 ton kokain taşıyan bir denizaltıyı ele geçirdiğini belirterek, operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Harfuch, denizlerde yürütülen operasyonlarda geçtiğimiz hafta yaklaşık 10 ton uyuşturucu ele geçirildiğini ifade ederek, "Bu, milyonlarca dozun sokaklara ulaşmasını engelleyerek ve Meksikalı ailelerin güvenliğini koruyarak, organize suçun finansal yapılarına doğrudan milyonlarca dolarlık bir darbe vurdu" dedi.