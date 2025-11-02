Menü Kapat
 | Berkay Alptekin

Meksika’da süpermarket havaya uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika’nın Sonora eyaletinde bir süpermarkette patlama meydana geldi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 11:09

’nın Sonora eyaletine bağlı Hermosillo şehrinde yer alan Waldo's adlı bir süpermarkette henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 23 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı.

Yerel güvenlik yetkilileri yaptıkları açıklamada, sivil halka yönelik bir "saldırı" veya "şiddet eylemi ile ilgili bir olay" ihtimalinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Meksika’da süpermarket havaya uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sonora Valisi Alfonso Durazo paylaştığı video mesajda, "ölenlerin bir kısmının reşit olmadığını ve hayatta kalanların Hermosillo’daki hastanelerde tedavi gördüğünü" ifadelerine yer verdi.

Vali Durazo, "Olayın nedenlerini belirlemek ve sorumluları tespit etmek için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma başlattım. Hiç kimse bu acıyı tek başına yaşamayacak. İlk andan itibaren, acil durum, güvenlik ve sağlık hizmetleri büyük bir profesyonellik ve bağlılıkla durumu kontrol altına aldı ve hayatları kurtardı" dedi.

Meksika’da süpermarket havaya uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DEVLET BAŞKANI SHEINBAUM'DAN TAZİYE MESAJI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, başsağlığı dileğinde bulunarak, "Gerekli desteği sağlamak için Sonora Valisi Alfonso Durazo ile iletişim halindeyim. İçişleri Bakanı Rosa Icela Rodriguez’e, ailelere ve yaralılara yardımcı olacak bir destek ekibi göndermesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Meksika medyası, patlamanın dün yerel saatle 14.00 sıralarında gerçekleştiğini ve çevredeki iş yerlerinin yangının yayılmasını önlemek için kapılarını kapattığını bildirdi.

Meksika’da süpermarket havaya uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
