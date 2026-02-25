Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Meksika'daki karışıklığa bir de Elon Musk gerilimi eklendi: Devlet lideri Sheinbaum ateş püskürdü

Meksika'daki karışıklığa bir de Elon Musk gerilimi eklendi. Devlet Başkanı Claduia Sheinbaum, Elon Musk'ın kendisinin uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğunu söylemesi üzerine küplere bindi. Sheinbaum, Musk'a yasal işlem başlatmayı düşündüğünü belirtti.

25.02.2026
25.02.2026
saat ikonu 10:35

'da öldürülen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho'nun ardından sular durulmadı. Ülkede intikam saldırıları başladı ve en az 73 kişi hayatını kaybetti. Bu gerilime bir de eklendi.

Meksika'daki karışıklığa bir de Elon Musk gerilimi eklendi: Devlet lideri Sheinbaum ateş püskürdü

0:00 126
HABERİN ÖZETİ

Meksika'daki karışıklığa bir de Elon Musk gerilimi eklendi: Devlet lideri Sheinbaum ateş püskürdü

Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho'nun öldürülmesinin ardından başlayan şiddet olaylarına ve bu duruma Elon Musk'ın dahil olmasına dair bilgiler verilmektedir.
Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho'nun Meksika'da öldürülmesinin ardından ülkede intikam saldırıları başladı ve en az 73 kişi hayatını kaybetti.
Elon Musk, sosyal medya platformu X'te, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle teknelere yönelik operasyonlarını eleştirdiği bir videoya yönelik, "O (Sheinbaum) sadece kartel patronlarının ona söylemesini istediklerini söylüyor." ifadesini kullandı.
Sheinbaum, Musk'ın ifadelerine yönelik, "Bir tür yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz. Avukatlar bunu inceliyor." açıklamasını yaptı ve "Uyuşturucu kaçakçılığıyla yönetilen bir hükümet iddiası, eğer daha önce saçmaysa, şimdi daha da saçma." dedi.
El Mencho'nun öldürülmesinin ardından kartelin muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde yol kapatma, araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.
Şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere 73 kişi hayatını kaybetti.
Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
Meksika'daki karışıklığa bir de Elon Musk gerilimi eklendi: Devlet lideri Sheinbaum ateş püskürdü

''KARTEL PATRONLARININ SÖZLERİNİ İLETİYOR''

Meksika basınında yer alan haberlere göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yer alan ve Sheinbaum'un ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle suçlanan teknelere yönelik operasyonlarını eleştirdiği 2025'e ait bir videoya yönelik değerlendirmede bulunan Musk, "O (Sheinbaum) sadece kartel patronlarının ona söylemesini istediklerini söylüyor." ifadesini kullandı.

Meksika'daki karışıklığa bir de Elon Musk gerilimi eklendi: Devlet lideri Sheinbaum ateş püskürdü

''NE UYDURACAKLARINI ŞAŞIRDILAR''

Bunun üzerine, Sheinbaum, günlük basın toplantısında Musk'ın ifadelerine yönelik yaptığı açıklamada, "Bir tür yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz. Avukatlar bunu inceliyor." dedi.

Sheinbaum, "Uyuşturucu kaçakçılığıyla yönetilen bir hükümet iddiası, eğer daha önce saçmaysa, şimdi daha da saçma. Kendi ağırlığı altında çöküyor. Artık ne uyduracaklarını bile bilmiyorlar." diye konuştu.

Meksika'daki karışıklığa bir de Elon Musk gerilimi eklendi: Devlet lideri Sheinbaum ateş püskürdü

MEKSİKA'DA NELER OLDU?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Meksika'daki karışıklığa bir de Elon Musk gerilimi eklendi: Devlet lideri Sheinbaum ateş püskürdü

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Meksika'daki karışıklığa bir de Elon Musk gerilimi eklendi: Devlet lideri Sheinbaum ateş püskürdü

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Meksika'daki karışıklığa bir de Elon Musk gerilimi eklendi: Devlet lideri Sheinbaum ateş püskürdü

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 73 kişi hayatını kaybetmişti.

