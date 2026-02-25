Meksika'da öldürülen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho'nun ardından sular durulmadı. Ülkede intikam saldırıları başladı ve en az 73 kişi hayatını kaybetti. Bu gerilime bir de Elon Musk eklendi.

HABERİN ÖZETİ Meksika'daki karışıklığa bir de Elon Musk gerilimi eklendi: Devlet lideri Sheinbaum ateş püskürdü Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho'nun öldürülmesinin ardından başlayan şiddet olaylarına ve bu duruma Elon Musk'ın dahil olmasına dair bilgiler verilmektedir. Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho'nun Meksika'da öldürülmesinin ardından ülkede intikam saldırıları başladı ve en az 73 kişi hayatını kaybetti. Elon Musk, sosyal medya platformu X'te, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle teknelere yönelik operasyonlarını eleştirdiği bir videoya yönelik, "O (Sheinbaum) sadece kartel patronlarının ona söylemesini istediklerini söylüyor." ifadesini kullandı. Sheinbaum, Musk'ın ifadelerine yönelik, "Bir tür yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz. Avukatlar bunu inceliyor." açıklamasını yaptı ve "Uyuşturucu kaçakçılığıyla yönetilen bir hükümet iddiası, eğer daha önce saçmaysa, şimdi daha da saçma." dedi. El Mencho'nun öldürülmesinin ardından kartelin muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde yol kapatma, araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı. Şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere 73 kişi hayatını kaybetti.

''KARTEL PATRONLARININ SÖZLERİNİ İLETİYOR''

Meksika basınında yer alan haberlere göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yer alan ve Sheinbaum'un ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle suçlanan teknelere yönelik operasyonlarını eleştirdiği 2025'e ait bir videoya yönelik değerlendirmede bulunan Musk, "O (Sheinbaum) sadece kartel patronlarının ona söylemesini istediklerini söylüyor." ifadesini kullandı.

''NE UYDURACAKLARINI ŞAŞIRDILAR''

Bunun üzerine, Sheinbaum, günlük basın toplantısında Musk'ın ifadelerine yönelik yaptığı açıklamada, "Bir tür yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz. Avukatlar bunu inceliyor." dedi.

Sheinbaum, "Uyuşturucu kaçakçılığıyla yönetilen bir hükümet iddiası, eğer daha önce saçmaysa, şimdi daha da saçma. Kendi ağırlığı altında çöküyor. Artık ne uyduracaklarını bile bilmiyorlar." diye konuştu.

MEKSİKA'DA NELER OLDU?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 73 kişi hayatını kaybetmişti.