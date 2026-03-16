Mesajlaşma uygulaması Signal hesabını kaptıran isim herkesi şoke etti! Siber saldırı üzerine kitabı da var

Alman İstihbarat Servisi (BND) eski Başkan Yardımcısı Arndt Freytag von Loringhoven, mesajlaşma ve arama uygulaması olan Signal hesabını hackerlara kaptırdı. Bild'de yer alan habere göre, Loringhoven, telefonuna gelen "PIN kodunuzu girin" içerikli sahte mesaja inandı ve hesabı siber saldırganların eline geçti.

Olayın ardından Loringhoven'in Signal hesabının bir süre hackerların kontrolünde kaldığı ve saldırının kimlik avı (phishing) yöntemiyle gerçekleştirildiği değerlendirildi.

NATO'DA DA GÖREV ALDI

Söz konusu gelişme, Loringhoven'in kariyeri nedeniyle dikkat çekti. Uzun yıllar istihbarat alanında görev yapan Loringhoven, Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'de başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş ve aynı zamanda NATO'nun istihbarat yapılanmasında üst düzey görevler üstlenmişti.

SİBER SALDIRILAR ÜZERİNE KİTAP YAZDI

Olayı daha da dikkat çekici kılan detay ise Loringhoven'in siber güvenlik konusunda çalışmaları bulunması oldu. Eski NATO istihbarat şefinin "siber saldırılar ve dijital güvenlik tehditleri" üzerine bir kitap yazdığı da biliniyor.

Uzmanlar, olayın siber saldırıların ne kadar basit yöntemlerle bile etkili olabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Kimlik avı yöntemiyle gerçekleştirilen saldırılarda kullanıcıların sahte mesajlar aracılığıyla kişisel bilgilerini veya doğrulama kodlarını paylaşması hedefleniyor.