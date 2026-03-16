Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Türkiye'nin öncü olduğu yöntem Hürmüz Boğazı'nda da çözüm olabilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için Türkiye'nin öncü olduğu Karadeniz Tahıl Girişimi benzeri bir çözüm aradıklarını söyledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 12:30

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken 'nın açılması için çözüm arayışında olduklarını ifade etti. Kallas, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya Savaşı'nda öncü olduğu benzeri bir çözümün mümkün olup olmadığını görüştüklerini bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının Rusya'ya fayda sağladığını değerlendiren Kallas, bu durumun Moskova'ya savaşı finanse etme imkanı getirdiğini dile getirdi.

AMA GÜNDEM HÜRMÜZ BOĞAZI

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulun Kallas, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasının ana gündemlerden biri olacağını ifade ederek, hafta sonu konuyu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştüklerini aktardı.

Kallas, "(Guterres'le) Hürmüz Boğazı'na ilişkin daha önce Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yapılan benzer bir girişimin mümkün olup olmadığını konuştuk. O girişim sayesinde Ukrayna'dan tahılın çıkarılması sağlanmıştı." dedi.

''SORUN SADECE ENERJİYLE SINIRLI DEĞİL''

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının, Asya'ya yönelik petrol ve enerji tedariki açısından son derece tehlikeli olduğunun altını çizen Kallas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve gazın yüzde 85'i Asya ülkelerine gidiyor. Ancak sorun sadece enerjiyle sınırlı değil, gübre tedariki açısından da ciddi bir problem oluşturabilir. Eğer bu yıl gübrede kıtlık yaşanırsa, bunun sonucu gelecek yıl gıda yetersizliği olabilir. Bu nedenle Antonio Guterres ile bunun nasıl mümkün kılınabileceğini, yani böyle bir mekanizmanın nasıl hayata geçirilebileceğini görüştük."

''MİSYONLARIN YETKİ ALANI DEĞİŞEBİLİR''

Diğer taraftan AB'nin halihazırda bölgede bazı misyon ve operasyonları olduğuna işaret eden Kallas, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlatılan "Aspides" misyonunun bulunduğunu anımsattı.

Kallas, üye devletlerle bu misyonun yetki alanının değiştirilip değiştirilemeyeceğini görüşeceklerini belirterek, "Asıl mesele, üye devletlerin bu misyonu fiilen kullanmaya istekli olup olmadığıdır. Eğer bu bölgede güvenlik istiyorsak, en kolay yol aslında bölgede halihazırda sahip olduğumuz operasyonu kullanmak ve belki yetkisinde biraz değişiklik yapmaktır." diye konuştu.

TRUMP'TAN 'HÜRMÜZ KOALİSYONU' TEKLİFİ

Öte yandan Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin gelişmeler sürerken, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda 7 ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. Trump, aralarında İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da bulunduğu çok sayıda liderle görüşerek ülkeleri koalisyona katılmaya çağırdı.

ABD, AVRUPA'NIN MAYIN TARAMA GEMİLERİNİ İSTİYOR

Trump, Avrupa'nın ABD'den çok daha fazla mayın tarama gemisine sahip olduğunu ve müttefiklerin bu gemileri göndermesi gerektiğini vurguladı. ABD lideri, İngiltere'nin şu ana kadarki tutumundan özellikle rahatsız olduğunun altını çizerek, "İngiltere, en büyük müttefik olarak görülebilir, en eski müttefik vb. Ama gelmelerini istediğimde gelmek istemediler." dedi.

