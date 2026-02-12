Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Çin'de metro inşaatında yol çöktü! Devasa obruk önüne çıkan her şeyi yuttu

Çin'in Şanghay şehrindeki Minhang bölgesinin Qixin Yolu'nda metro inşaatında yaşanan sızıntı büyük yol çökmesine neden oldu. Yaşanan faciada kimse zarar görmezken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 14:09

Çin'in Şanghay şehrinde yer alan Minhang bölgesindeki Qixin Yolu'nda yapm aşaması devam eden bir metro şantiyesindeki sızıntı nedeniyle büyük çaplı bir yol çökmesi yaşandı. Raporlara göre olayda yaralanan olmadı.

Olayın ardından, Qixin Yolu'nun ve Lian'an Yolu'nun bazı bölümleri trafiğe kapatıldı.

Çin'de metro inşaatında yol çöktü! Devasa obruk önüne çıkan her şeyi yuttu

ACİL MÜDAHALE PLANI DEVREYE ALINDI

Sızıntı noktasının, Çin Demiryolu Tünel Grubu tarafından üstlenilen Jiamin Hattı'nın 18. bölümünün inşaat alanı içinde olduğu ifade edildi. Olay yerinde acil durum müdahale planı devreye sokulurken, acil onarım çalışmalarına başlandı.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, olay anında yol yüzeyinde büyük çaplı bir çöküntü olduğu ve işçilerin yakınlarda inşaat faaliyetleri yürüttüğü görüldü. Öte yandan çökme bir anda genişleyerek etrafındaki barakayı yuttu. O anlarda inşaat personelleri etrafta koşuşmaya başladı.

