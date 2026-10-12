Sudan'ın kuzey kesimlerindeki bir altın madenine düzenlenen saldırıda birçok madenci hayatını kaybetti.

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HABERİN ÖZETİ Mısır Sudan'daki altın madenine hava saldırısı düzenledi iddiası: 72 madenci hayatını kaybetti Sudan-Mısır sınır bölgesindeki bir altın madenine düzenlenen hava saldırısında çok sayıda madencinin hayatını kaybettiği bildirildi. Acil Durum Avukatları, saldırıyı Mısır Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiğini ve 72 madencinin yaşamını yitirdiğini iddia etti. Sudan Doktorlar Ağı da bölgeye hava saldırısı yapıldığını ve birçok kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken sorumlu belirtmedi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı; Mısır makamlarından konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Bazı kaynaklar saldırının sınırın Mısır tarafında yapıldığını ve tahliye uyarısı verildiğini iddia etti. Sudan'da çatışan taraflar için önemli bir nakit gelir kaynağı olan altının büyük kısmının kaçak yollarla Mısır'a sokulduğu değerlendiriliyor.

Sudan merkezli insan hakları örgütü Acil Durum Avukatları'ndan yapılan açıklamada, Mısır Hava Kuvvetleri'nin dün ülkenin Mısır-Sudan sınır bölgesindeki bir altın madenine hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia edildi. Saldırı sonucu 72 madencinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

"MISIR'DAN TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI" İDDİASI

Sudan Doktorlar Ağı'ndan yapılan başka bir açıklamada da bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi ancak saldırının sorumlularına ilişkin bir ayrıntı verilmedi. Açıklamada, birçok kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken iddia edilen hava saldırısında kullanılan savaş uçağının tipine ilişkin de bir değerlendirme bulunmuyor.

Bazı kaynaklar, saldırının sınırın Mısır tarafında düzenlendiğini ve Mısırlı yetkililerin bölgenin tahliye edilmesine ilişkin uyarıda bulunduğunu iddia etti. Mısır Hava Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

SUDAN'DA ALTIN EN ÖNEMLİ NAKİT GELİR KAYNAĞI DURUMUNDA

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) süregelen çatışmaları ülkedeki gelir kaynaklarında aksaklıklara neden olurken, altının iki taraf için de başlıca nakit gelir kaynağı haline geldiği değerlendiriliyor.

Ülkede son dönemlerde kısıtlı imkanlarla yürütülen madencilik faaliyetlerinin sayısı artarken, uzmanlar buralarda çıkarılan altınların büyük miktarının kaçak yollarla Mısır'a sokulduğunu savunuyor.