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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 00:04

Mısır Sudan'daki altın madenine hava saldırısı düzenledi iddiası: 72 madenci hayatını kaybetti

Mısır'ın Sudan'da bir altın madenine hava saldırısı düzenlediği ve olayda 72 madencinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Sudan insan hakları örgütü Acil Durum Avukatları, konuyla ilgili açıklamada bulunurken henüz Mısır'dan bir açıklama gelmedi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Mısır Sudan'daki altın madenine hava saldırısı düzenledi iddiası: 72 madenci hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 00:04

Sudan'ın kuzey kesimlerindeki bir altın madenine düzenlenen saldırıda birçok madenci hayatını kaybetti. 

HABERİN ÖZETİ

Mısır Sudan'daki altın madenine hava saldırısı düzenledi iddiası: 72 madenci hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Sudan-Mısır sınır bölgesindeki bir altın madenine düzenlenen hava saldırısında çok sayıda madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Acil Durum Avukatları, saldırıyı Mısır Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiğini ve 72 madencinin yaşamını yitirdiğini iddia etti.
Sudan Doktorlar Ağı da bölgeye hava saldırısı yapıldığını ve birçok kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken sorumlu belirtmedi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı; Mısır makamlarından konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
Bazı kaynaklar saldırının sınırın Mısır tarafında yapıldığını ve tahliye uyarısı verildiğini iddia etti.
Sudan'da çatışan taraflar için önemli bir nakit gelir kaynağı olan altının büyük kısmının kaçak yollarla Mısır'a sokulduğu değerlendiriliyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Sudan merkezli insan hakları örgütü Acil Durum Avukatları'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin dün ülkenin Mısır-Sudan sınır bölgesindeki bir altın madenine hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia edildi. Saldırı sonucu 72 madencinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

"MISIR'DAN TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI" İDDİASI

Sudan Doktorlar Ağı'ndan yapılan başka bir açıklamada da bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi ancak saldırının sorumlularına ilişkin bir ayrıntı verilmedi. Açıklamada, birçok kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. 

Mısır Sudan'daki altın madenine hava saldırısı düzenledi iddiası: 72 madenci hayatını kaybetti

Henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken iddia edilen hava saldırısında kullanılan savaş uçağının tipine ilişkin de bir değerlendirme bulunmuyor.

Bazı kaynaklar, saldırının sınırın Mısır tarafında düzenlendiğini ve Mısırlı yetkililerin bölgenin tahliye edilmesine ilişkin uyarıda bulunduğunu iddia etti. Mısır Hava Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

SUDAN'DA ALTIN EN ÖNEMLİ NAKİT GELİR KAYNAĞI DURUMUNDA

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) süregelen çatışmaları ülkedeki gelir kaynaklarında aksaklıklara neden olurken, altının iki taraf için de başlıca nakit gelir kaynağı haline geldiği değerlendiriliyor. 

Ülkede son dönemlerde kısıtlı imkanlarla yürütülen madencilik faaliyetlerinin sayısı artarken, uzmanlar buralarda çıkarılan altınların büyük miktarının kaçak yollarla Mısır'a sokulduğunu savunuyor.

 

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ETİKETLER
#Mısır
#Sudan
#altın madeni
#Acil Durum Avukatları
#Mısır Hava Kuvvetleri
#Dünya
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