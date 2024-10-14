Mısır'da korkunç otobüs kazası! 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı 

14 Ekim 2024 23:07 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 23:09

Mısır'ın doğusundaki Süveyş şehrinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonrası 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Karaman'da feci kaza! İşçi servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Karaman'da feci kaza! İşçi servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Mısır​ Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Süveyş’in Ayn es-Suhna bölgesinde bir yolcu otobüsü kaza sonrası devrildi.

Olayda, ilk belirlemelere göre, 7 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 25 kişi Süveyş Tıp Merkezine sevk edildi.

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, yardımcısı Muhammed et-Tayyib’i kazanın gelişmelerini yakından takip etmekle görevlendirdi.

TREN KAZASI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Dün öğle saatlerinde Mısır'ın Minya kentinde iki tren çarpışmış ve kaza sonucu iki vagon İbrahimiye Kanalı'na yuvarlanmıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.