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Mısır'da korkunç otobüs kazası! 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ekim 2024 23:07 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 23:09
Mısır&#039;da korkunç otobüs kazası! 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı 

Mısır'ın doğusundaki Süveyş şehrinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonrası 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. 

Mısır​ Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Süveyş’in Ayn es-Suhna bölgesinde bir yolcu otobüsü kaza sonrası devrildi.

Olayda, ilk belirlemelere göre, 7 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 25 kişi Süveyş Tıp Merkezine sevk edildi.

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, yardımcısı Muhammed et-Tayyib’i kazanın gelişmelerini yakından takip etmekle görevlendirdi.

Mısır'da korkunç otobüs kazası! 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı  - 1. Resim

TREN KAZASI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Dün öğle saatlerinde Mısır'ın Minya kentinde iki tren çarpışmış ve kaza sonucu iki vagon İbrahimiye Kanalı'na yuvarlanmıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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