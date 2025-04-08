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 | Berrak Arican

Mısır'ın Gazze'de yeni bir ateşkes önerisinin detayları ortaya çıktı

Mısır'ın İsrail ve Hamas'a ilettiği ateşkes teklifinin detaylarını İsrail basını yazdı. Mısır, 9 İsrailli esir karşılığında 70 gün ateşkes ve 2 bin 500 Filistinli esiri serbest bırakmayı önerdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 09:46

Mısır'ın daha önce taraflara ilettiği Gazze'de yeni bir ateşkesin detayları gün yüzüne çıktı. Mısır, İsrail'in 9 esirin serbest bırakılması durumunda 70 gün ateşkes ve 2 bin 500 Filistinli esirin serbest bırakılmasını önerdi. Mısır söz konusu teklif, Hamas'ın aralarında ABD-İsrail çifte vatandaşı Idan Alexander'ın da bulunduğu 9 İsrailli esiri salıvermesi ve ABD-İsrail çifte vatandaşı 2 esirin naaşlarının teslim etmesini öngörüyor.

İsrail'in, kabul edilmesi halinde, serbest bırakması gereken Filistinli esirlerden 2 bin 200'ünün Gazze'de alıkonduğu, 150'sinin müebbet hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Mısır'dan taraflara ilettiği iddia edilen yeni ateşkes teklifine hakkında açıklama yapılmadı.

Mısır'ın Gazze'de yeni bir ateşkes önerisinin detayları ortaya çıktı

HAMAS ONAYLADI, İSRAİL REDDETTİ, REVİZE EDİLDİ

İsrail devlet televizyonu KAN, 5 Nisan'da Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin arabulucularından Mısır'ın, İsrail ile Hamas'a ateşkes için yeni bir teklif sunduğunu bildirmişti.

KAN'ın haberinde, Mısır'ın, geçen hafta Katar'la birlikte önerdiği, Hamas'ın kabul ettiği İsrail'in ise reddettiği ateşkes önerisinin revize edilmiş halini taraflara ilettiği aktarılmıştı.

Mısır'ın Gazze'de yeni bir ateşkes önerisinin detayları ortaya çıktı

Haberde, yeni ateşkes önerisinin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, teklifin, arabulucuların geçen hafta sunduğu 5 İsrailli sağ esirin bırakılmasını içeren teklif ile İsrail'in yalnızca 40 günlük ateşkes karşılığında 11 sağ esirin serbest bırakılmasını istediği teklif arasında bir yerde olduğu kaydedilmişti.

Mısır'dan taraflara sunulduğu aktarılan yeni ateşkes teklifine ilişkin açıklama yapılmadı.

Mısır'ın Gazze'de yeni bir ateşkes önerisinin detayları ortaya çıktı

İSRAİL ATEŞKESİ BOZDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1335 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 297 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 695'a, yaralıların sayısı ise 115 bin 338'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Mısır'ın Gazze'de yeni bir ateşkes önerisinin detayları ortaya çıktı

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Gazze'de İsrail'in katliamlarında kaç kişi hayatını kaybetti?
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 752'ye, yaralıların sayısı ise 115 bin 475'e yükseldi.
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