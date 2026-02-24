Moskova'da polis aracına bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında bulunan bir polis devriye aracına bombalı saldırı düzenlendi. Rusya İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, yerel saatle 00.05'te kimliği belirsiz bir kişi Savelovskiy İstasyonu Meydanı'nda görev yapan trafik polisi aracına yaklaştı. Bunun ardından bilinmeyen bir cihazın patlaması sonucu 1 polis hayatını kaybetti.

'SALDIRGAN DA OLAY YERİNDE ÖLDÜ' İDDİASI

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, 1 polisin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Patlama sonucu 2 polisin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, ön bilgilere göre bombalı saldırıyı yapan kişinin olay yerinde öldüğü ifade edildi.

Patlamayla ilgili olarak olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.