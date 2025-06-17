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 | Baran Aksoy

MOSSAD ajanlarını balistik füzeye bağlayıp fırlattılar! Fotoğraflar tartışmaya neden oldu

İsrail'in saldırılarının ardından İran, ülkesindeki MOSSAD ajanlarının peşine düştü. İran'da birçok MOSSAD ajanı yakalanırken sosyal medyada yayımlanan bazı fotoğraflar tartışmalara neden oldu. Bahsi geçen fotoğraflarda balistik füzelere bağlanan MOSSAD ajanları servis edildi.

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MOSSAD ajanlarını balistik füzeye bağlayıp fırlattılar! Fotoğraflar tartışmaya neden oldu
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 15:45

İran'a hava saldırısını başlatan İsrail'in ülke içinde düzenlediği casusluk operasyonlarının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ülke genelinde birçok MOSSAD ajanı yakalayan İran güçler, operasyonlarını sürdürüyor.

FÜZELERE BAĞLANMIŞ MOSSAD AJANLARI...

İran'ın MOSSAD ajanlarını tek tek yakalarken sosyal medyada yayımlanan bazı fotoğraflar tartışmalara neden oldu. Bahsi geçen fotoğraflarda ateşlenmeye hazır balistik füzelere bağlanan MOSSAD ajanları servis edildi.

MOSSAD ajanlarını balistik füzeye bağlayıp fırlattılar! Fotoğraflar tartışmaya neden oldu

FOTOĞRAFLAR YAPAY ZEKA ÇIKTI

Sosyal medyada dolaşan İran'daki MOSSAD casuslarının balistik füzeye bağlanmış olduğu fotoğrafın yapay zeka ile yapıldığı ortaya çıktı. Fotoğraf yakından incelendiğinde sözde MOSSAD ajanının oturduğu sandalyenin her bir ayağının birbirinden farklı olduğu görülüyor.

MOSSAD ajanlarını balistik füzeye bağlayıp fırlattılar! Fotoğraflar tartışmaya neden oldu

FOTOĞRAF GROK'A SORULDU

Bazı sosyal medya kullanıcıları da fotoğrafın gerçek olup olmadığını X platformunun yapay zekası Grok'a sordu. Grok fotoğrafa ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hayır, bu gerçek değil. İddia edilen Mossad ajanının roketle Tel Aviv'e gönderildiği haberi asılsız görünüyor. Güvenilir haber kaynaklarında bu olayla ilgili hiçbir bilgi yok ve görüntüler sahte ya da mizahi bir şekilde düzenlenmiş gibi. İran-İsrail arasındaki istihbarat faaliyetleri genellikle gizli operasyonlarla sınırlıdır, böyle bir olay teknik ve mantıksal olarak inanılır değil. Bu, sosyal medyada yayılan bir hiciv veya propaganda olabilir"

https://x.com/grok/status/1934722557066043525

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