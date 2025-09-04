Menü Kapat
Editor
 Berrak Arıcan

Müzede dudak uçuklatan soygun: Tarihin en önemli evrelerini yansıtıyorlardı, çalındılar

Fransa'nın Limoges şehrinde bir müzede dudak uçuklatan bir hırsızlık yaşandı. İki seramik tabak ve bir vazo çalındı, değerleri ise tam 9,5 milyon euro.

04.09.2025
04.09.2025
'nın Limoges şehrinde bulunan Adrien Dubouche Ulusal Müzesi'nde dün gece bir meydana geldi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, tarihi seramik ürünlerin sergilendiği müzedeki soygunda 9,5 milyon avro değerinde Çin menşeli bir vazo ve iki tabak çalındı.

Müzede dudak uçuklatan soygun: Tarihin en önemli evrelerini yansıtıyorlardı, çalındılar

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin hırsızları yakalamak için harekete geçtiğini bildirdi.

Adrien Dubouche Ulusal Müzesi, Antik Çağ'dan günümüze seramik tarihinin önemli evrelerini yansıtan 18 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor.

ETİKETLER
#fransa
#tarihi eser
#soygun
#müze
#Çalındı
#Dünya
