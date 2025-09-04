Müzede dudak uçuklatan soygun: Tarihin en önemli evrelerini yansıtıyorlardı, çalındılar

Fransa'nın Limoges şehrinde bulunan Adrien Dubouche Ulusal Müzesi'nde dün gece bir soygun meydana geldi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, tarihi seramik ürünlerin sergilendiği müzedeki soygunda 9,5 milyon avro değerinde Çin menşeli bir vazo ve iki tabak çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin hırsızları yakalamak için harekete geçtiğini bildirdi.

Adrien Dubouche Ulusal Müzesi, Antik Çağ'dan günümüze seramik tarihinin önemli evrelerini yansıtan 18 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor.