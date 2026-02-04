Müzik dinleyen, dizi izleyen ya kampa ya idama: Çocukları da ayırmıyorlar! Kuzey Kore'den korkunç iddialar

Yasakları ve dışarıya kapalılığıyla bilinen Kuzey Kore ile ilgili iddialar Uluslararası Af Örgütü'nden geldi. Görgü tanıkları ve şahitlerin açıklamalarını servis eden sivil toplum örgütü ülkeden kaçarak Güney Kore'ye ulaşmayı başaranların iddialarına yer verdi.

MÜZİK DİNLEYEN, DİZİ İZLEYEN YA KAMPA YA İDAMA

Uluslararası Af Örgütü'ne konuşan bazı Kuzey Koreliler, Güney Kore'de yayımlanan dizileri izleyen ve K-Pop müziği dinleyenlerin ağır cezalara tabi tutulduğunu ifade etti. Bu dizileri izleyen ya da K-Pop müzikleri dinleyen çocukların dahi idam edildiği öne sürüldü.

İdamın en ağır ceza olduğunu, bazı çocukların çalışma kamplarına gönderildiği iddia edildi. Fakat bazı Kuzey Koreliler, ülkedeki varlıklı ailelerin yetkililere rüşvet vererek cezalardan kurtulduğu da belirtildi.

ÇOCUKLARA İDAMLARI İZLETİYORLAR

Uluslararası Af Örgütü'ne konuşan bazı Kuzey Koreliler ise okula giden çocukların da bu idamları zorla izlemeye götürüldüğünü dile getirdi. "İdeolojik eğitim" gerekçesiyle öğrencilerin bu idamları izlediği belirtildi.

Choi Suvin isimli görgü tanığı, "2017'de ya da 2018'de birisi yabancı dizi dağıtmakla suçlandığı için herkesin ortasında idam edildi. Yetkililer herkesin gitmesini istedi ve on binlerce insan vardı" dedi.