NASA'nın "Ay'a Dönüş"ü ertelendi! Devasa roket gökyüzü ile buluşamadan hangara dönüyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a dönüş programı olarak adlandırılan "Artemis"in uzay aracı olan "Artemis II"nin fırlatma rampasından hangara çekileceğini bildirdi.

NASA tarafından yapılan açıklamada, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nde yaklaşık bir aydır bekletilen roketin helyum basınçlandırma sisteminde arıza tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Artemis II'nin 98 metre uzunluğundaki roketindeki helyum akışını engelleyen tıkanıklığın giderilmesi için hangara çekildiği kaydedildi.

Daha önce de dondurucu soğuklar nedeniyle şubat ayına ertelenen fırlatış, sıvı hidrojen sızıntısı ve teknik aksaklıklar nedeniyle mart ayına kaydırılmıştı. Ancak yaşanan son teknik sorunların ardından Artemis II Ay yörüngesi uçuşunun en erken nisanda yapılabileceği ifade edildi.

AY'A DÖNÜŞ: ARTEMİS

NASA’nın yürüttüğü ve kamuoyunda “Artemis Programı” olarak bilinen girişim, astronotları yeniden Ay’a göndermeyi hedefliyor. Programın ilk aşaması olan Artemis I, Orion uzay aracının Ay yörüngesinde bir tur attıktan sonra Dünya’ya dönmesiyle Aralık 2022’de başarıyla tamamlanmıştı.

Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II" görevinde ise astronotların Ay'a iniş yapmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor. 10 gün sürecek yolculuk, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı için 2025'in sonlarına ertelenmişti.

Daha sonra NASA, uzay kapsülünde meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle Artemis II'nin Eylül 2025'te gerçekleşmesi planlanan tarihinin Nisan 2026 sonrasına, 2026'da Ay'a inişi planlanan Artemis III misyonunun ise 2027'ye ertelendiğini bildirmişti.

NASA, 2021'de İnsanlı İniş Sistemi (HLS) geliştirilmesi için SpaceX'le 2,9 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu.