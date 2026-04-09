NATO Genel Sekreteri Rutte: "Transatlantik savunma tabanını Türkiye ve ABD’den ayıramayız"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Trump’ın NATO müttefiklerine yönelik "hayal kırıklığını" anladığını belirterek; Türkiye ve ABD arasındaki derin savunma sanayii iş birliğinin transatlantik güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 20:09

, Türkiye’nin NATO içindeki konumunu sadece askeri değil, ekonomik ve endüstriyel bir güç olarak tanımladı. Türkiye ve ABD arasındaki ticari ve savunma odaklı ilişkileri değerlendiren Rutte, "Türkiye’den birçok şirketin ABD’de yatırım yaptığı ve birlikte çalıştığı pek çok durum söz konusu. Ortada transatlantik bir savunma tabanı var ve bunu birbirinden ayırmanın kesinlikle hiçbir yolu yok" dedi.

HABERİN ÖZETİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu askeri, ekonomik ve endüstriyel bir güç olarak tanımlayarak, ABD Başkanı Trump'ın NATO müttefiklerinin savunma harcamaları ve operasyonel destek konusundaki eleştirilerini haklı bulduğunu belirtti.
TRUMP'IN HAYAL KIRIKLIĞINA "HAK VEREN" ÇIKIŞ

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO müttefiklerinin ve operasyonel destek konusundaki sert eleştirilerine değinen Rutte, Washington'un tepkisini "haklı" bulduğunu ima eden bir dil kullandı:

"Trump'ın hayal kırıklığını açıkça hissettim ve onu bir ölçüde anlıyorum. ABD'nin İran operasyonları sırasında lojistik destek beklediği bazı müttefikler, en hafif tabirle 'biraz yavaş' davrandılar."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump İran saldırılarında ABD'yi desteklemeyen NATO üyelerini 'cezalandırmayı' planlıyor
Donald Trump ile Mark Rutte arasında kritik görüşme: İhtiyacımız olduğunda NATO yanımızda değildi
