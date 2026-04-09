Mark Rutte, Türkiye’nin NATO içindeki konumunu sadece askeri değil, ekonomik ve endüstriyel bir güç olarak tanımladı. Türkiye ve ABD arasındaki ticari ve savunma odaklı ilişkileri değerlendiren Rutte, "Türkiye’den birçok şirketin ABD’de yatırım yaptığı ve birlikte çalıştığı pek çok durum söz konusu. Ortada transatlantik bir savunma tabanı var ve bunu birbirinden ayırmanın kesinlikle hiçbir yolu yok" dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte: "Transatlantik savunma tabanını Türkiye ve ABD'den ayıramayız"

HABERİN ÖZETİ NATO Genel Sekreteri Rutte: "Transatlantik savunma tabanını Türkiye ve ABD’den ayıramayız" NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu askeri, ekonomik ve endüstriyel bir güç olarak tanımlayarak, ABD Başkanı Trump'ın NATO müttefiklerinin savunma harcamaları ve operasyonel destek konusundaki eleştirilerini haklı bulduğunu belirtti. Rutte, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu sadece askeri değil, ekonomik ve endüstriyel bir güç olarak tanımladı. Türkiye ve ABD arasındaki ticari ve savunma odaklı ilişkilerin transatlantik bir savunma tabanı oluşturduğunu ve bunu ayırmanın imkansız olduğunu belirtti. Rutte, ABD Başkanı Trump'ın NATO müttefiklerinin savunma harcamaları ve operasyonel destek konusundaki eleştirilerine değinerek, Washington'ın tepkisini 'haklı' bulduğunu ima etti. ABD'nin İran operasyonları sırasında lojistik destek beklediği bazı müttefiklerin 'biraz yavaş' davrandığını ifade etti.

TRUMP'IN HAYAL KIRIKLIĞINA "HAK VEREN" ÇIKIŞ

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO müttefiklerinin savunma harcamaları ve operasyonel destek konusundaki sert eleştirilerine değinen Rutte, Washington'un tepkisini "haklı" bulduğunu ima eden bir dil kullandı:

"Trump'ın hayal kırıklığını açıkça hissettim ve onu bir ölçüde anlıyorum. ABD'nin İran operasyonları sırasında lojistik destek beklediği bazı müttefikler, en hafif tabirle 'biraz yavaş' davrandılar."