NATO’nun Kosova üslerinden İran’a füze mi atıldı? KFOR son noktayı koydu: "İddialar tamamen asılsızdır"

NATO Kosova Gücü (KFOR), sosyal medyada yer alan "Bondsteel Kampı'ndan İran'a füze fırlatıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. KFOR, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin "ittifakın mevcut hava harekatında yer almadığı" yönündeki açıklamasını hatırlatarak, bölgedeki tesislerin bu tür saldırılarda kullanılmadığını vurguladı.

NATO’nun Kosova üslerinden İran’a füze mi atıldı? KFOR son noktayı koydu:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 22:19

Gücü (), ve İsrail’in ’a yönelik saldırıları nedeniyle bölgede yükselen tansiyon ve sosyal medyada yer alan dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. KFOR tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada NATO’nun Kosova’daki tesislerinden İran’a yönelik füzeler fırlatıldığına ilişkin iddialar yayıldığı kaydedildi. KFOR yetkilileri, NATO’nun böyle bir faaliyete kesinlikle dahil olmadığının altını çizerek, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ittifakın mevcut hava harekatında yer almadığını açıkça ifade ettiğini hatırlattı.

NATO’nun Kosova üslerinden İran’a füze mi atıldı? KFOR son noktayı koydu: "İddialar tamamen asılsızdır"

0:00 101

"NATO BU FAALİYETİN PARÇASI DEĞİL"

KFOR ayrıca, ABD’nin Kosova’da güvenliğin ve bölgesel istikrarın desteklenmesinde kilit rol oynamaya devam ettiğini kaydetti. ABD’nin KFOR bünyesinde yaklaşık 600 askerle görev yaptığı, Doğu Bölgesel Komutanlığı’nı (RC-East) yönettiği ve günlük devriyelerden tatbikatlara, yerel topluluklarla temaslardan yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma projelerine kadar birçok faaliyete katkı sunduğu belirtildi.

NATO’nun Kosova üslerinden İran’a füze mi atıldı? KFOR son noktayı koydu: "İddialar tamamen asılsızdır"

KOSOVA’DAKİ KFOR

Çok uluslu bir yapıya sahip olan Kosova’daki KFOR misyonu, 28 farklı ülkeden asker görev yapıyor. En büyük kontenjanı ABD sağlarken, Türkiye Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler de önemli katkılar sunuyor. Litvanya ve Karadağ gibi ülkeler ise sınırlı sayıda askerle temsil ediliyor. KFOR, BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı temelinde Kosova’da yaşayan tüm insanlar için güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamaya yönelik görevini sürdürdüğünü bir kez daha vurguladı.

