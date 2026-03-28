Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’ta yer alan evine dron saldırısı gerçekleştirildi. Olayın ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin, saldırının aydınlatılması amacıyla ortak bir güvenlik ve teknik heyet kurulması talimatını verdiği öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Neçirvan Barzani'nin evine dronlu saldırı! O anlar kamerada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’ta evine dron saldırısı gerçekleştirildi ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani saldırıyı aydınlatmak için heyet kurulmasını istedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’ta bulunan evine dron saldırısı yapıldı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, olayın aydınlatılması için ortak bir güvenlik ve teknik heyet kurulması talimatı verdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın 29. gününde, saldırılar Orta Doğu'daki pek çok ülkeye yayıldı. Son olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'ta yer alan evine dron saldırısı gerçekleştirildi.

Neçirvan Barzani'nin evinin dronla hedef alınmasının ardından bölgede patlama sesleri duyulduğu ve IKBY'nin alarma geçtiği ifade edildi.

IRAK BAŞKBAKANI SUDANİ'DEN BARZANİ'YE TELEFON

Yaşanan saldırı sonrası Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'den saldıraya ilişkin kınama geldi. Neçirvan Barzani'ni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Sudani, olayı araştırmak üzere ortak bir güvenlik ve teknik heyet kurulması talimatını verdi.

Irak Başbakanı, "Hükümet; bölgesel veya uluslararası hiçbir yasa dışı tarafın Irak'ı bölgesel çatışmaların içine çekmesine izin vermemeye kararlıdır" ifadelerine yer verdi.

IRAK HAVA SAHASI 72 SAAT DAHA KAPALI KALACAK

Irak Sivil Havacılık Kurumu, Orta Doğu'daki gerilimin sürmesi üzerine hava sahasını 72 saat daha uçuşlara kapalı tutma kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kararın 31 Mart Salı günü saat 12.00'ye kadar geçerli olacağı belirtildi.