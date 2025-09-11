Menü Kapat
25°
Dünya
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Nepal savaş alanına döndü! Şiddet olaylarında acı bilanço artmaya devam ediyor

Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağı ile başlayan protestolar yerini şiddet olaylarına bıraktı. Ülkenin sokakları savaş alanına dönerken ölenlerin bilançosu artmaya devam ediyor.

'de geçtiğimiz hafta sosyal medya yasağının ardından başlayan ve olaylarına sahne olan protestolarda bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Göstericiler ile güvenlik güçlerinin arasında şiddetli çatışmalara sahne olan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Nepal Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralıların sayısının ise bin 368'e yükseldiği bildirildi.

Nepal savaş alanına döndü! Şiddet olaylarında acı bilanço artmaya devam ediyor

ON BİNLERCE MAHKUM FİRAR ETTİ

Nepal polisi, bu hafta başında hükümet karşıtı protestoların patlak vermesinden bu yana, ülke genelinde 15 binden fazla mahkumun ettiğini bildirdi.

Nepal sınırını devriye gezen Hindistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı merkezi silahlı polis gücü Sashastra Seema Bal (SSB) tarafından yapılan açıklamada, protestolar sırasında Nepal hapishanelerinden kaçtığından şüphelenilen yaklaşık 60 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yetkililer, yakalanan mahkumlardan bazılarının kendilerini Hindistan kökenli olarak tanıttığını ve kimliklerinin doğrulanmakta olduğunu belirtti.

Nepal savaş alanına döndü! Şiddet olaylarında acı bilanço artmaya devam ediyor

8 MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan medyasına açıklama yapan Nepal polisi, "Çatışma, mahkumların bir gaz silindiri kullanarak patlamaya neden olup cezaevinden kaçmaya çalışmalarıyla başladı.

Güvenlik güçleri, kontrolü yeniden sağlamak amacıyla ateş açtı ve üç mahkûm bu sırada öldürüldü" dedi. Açıklanan can kaybıyla birlikte salı gününden bu yana güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 8 hayatını kaybetti.

Nepal savaş alanına döndü! Şiddet olaylarında acı bilanço artmaya devam ediyor

ORDU PARLAMENTO GÜZERGAHINA YERLEŞTİRİLDİ

Nepal ordusu, Katmandu'daki parlamentoya giden güzergâh boyunca konuşlandırıldı. Başkentte devam eden huzursuzluk ortamında güvenliği sağlamak amacıyla dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor.

Nepal savaş alanına döndü! Şiddet olaylarında acı bilanço artmaya devam ediyor

SOSYAL MEDYAYA YASAK

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına kayıt yaptırma süresine uymadıkları gerekçesiyle Facebook, Instagram, YouTube, X, WhatsApp uygulamalarının da aralarında bulunduğu 26 sosyal medya platformu geçtiğimiz hafta ülkede erişime kapatılmıştı.

Başkent Katmandu ve pek çok şehirde yasak haberinin yayılmasıyla başlayan "Gen Z Protestoları" şiddet olaylarına sahne olmuştu. Gösterilerde, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, gelişmeler üzerine hükümetin yasak kararını geri çektiğini ve sosyal medya platformlarının yeniden erişime açıldığını duyurmuştu.

Nepal savaş alanına döndü! Şiddet olaylarında acı bilanço artmaya devam ediyor

BAŞBAKAN VE İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Böylesine büyük bir insanlık trajedisinden sonra ahlaki sorumluluk gereği istifa etmeliyim" ifadelerini kullanmıştı.
Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ise salı günü istifa ettiğini açıklamış, mevcut krize anayasal bir çözüm yolu açmak amacıyla bu kararı aldığını belirtmişti.

