26°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! 'Her şeyi durduralım' protestosunda çok sayıda gözaltı var

Fransa genelinde hükümetin tasarruf planına karşı "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestoları düzenlendi. Göstericiler Fransa sokaklarına savaş alanına çevirirken, Paris'te 95, Brest'te 8 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 13:42

’da sosyal medyada örgütlenen ve hızla yayılan “Bloquons tout” (Her şeyi durduralım) hareketi, platformlardan yapılan çağrılarla bu sabah geniş katılımlı protestolarla başladı.

Ülke genelinde göstericiler, hükümetin açıkladığı 43,8 milyar euroluk paketine tepki göstermek için sokağa çıktı. Paket, iki resmi tatil olan 8 Mayıs ve Paskalya Pazartesisinin kaldırılmasını, emekli maaşlarının artışının dondurulmasını, kamu hizmetlerinde personel azaltılmasını ve sosyal yardımlarda kesintiler yapılmasını içeriyor.

Tasarruf paketinin yaşam standartlarını ciddi şekilde düşüreceğini savunan protestocular, hükümete geri adım atma çağrısında bulundu.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! 'Her şeyi durduralım' protestosunda çok sayıda gözaltı var

Rennes şehrinde yaklaşık 300 protestocu, yerel saatle 07.30'da şehrin en yoğun çevre yolunu trafiğe kapattı. Nantes şehrindeki Loire Nehri üzerindeki Chevire viyadüğü ve Poitiers şehrindeki A10 otoyolu da göstericiler tarafından bloke edildi.

Başkent Paris'te ise protestocular sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli noktalarda barikatlar kurdu. Özellikle Porte de Bagnolet bölgesinde maskeli gruplar, hem tramvay hattını hem de araç yollarını kapatarak trafiği tamamen durdurdu. Bazı sürücüler barikatları kaldırmaya çalışsa da protestocular, kısa süre içinde yolları yeniden kapattı.

Emniyet yetkilileri, "Sabah saatlerinde 16 farklı noktanın göstericiler tarafından kapatıldığı tespit edildi" açıklaması yaptı.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! 'Her şeyi durduralım' protestosunda çok sayıda gözaltı var

BAŞKENT PARİS'TE ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Paris polisi, başkentteki gösterilerde şu ana kadar 95 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Place de la Nation çevresinde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Liselerin önünde kurulan barikatlara müdahale eden polis, biber gazı kullandı.

Brest kentinde de palyaço kostümü giyen bir grup, yol kapatma eylemi gerçekleştirdi. Polis, burada 8 kişiyi gözaltına aldı.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! 'Her şeyi durduralım' protestosunda çok sayıda gözaltı var

ÜLKE GENELİNDE ONBİNLERCE POLİS VE JANDARMA GÖREVLENDİRİLDİ

Ülkede güvenoyu alamayarak düşen eski François Bayrou hükümetinin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau eylemlere karşı 80 bin polis ve jandarmanın sahada görevlendirildiğini, ayrıca 30 helikopter, insansız hava araçları ve zırhlı müdahale araçlarının hazır tutulduğunu duyurdu.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! 'Her şeyi durduralım' protestosunda çok sayıda gözaltı var

PROTESTOLARA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER DE DAHİL OLDU

Seine-Saint-Denis bölgesindeki Jean Lolive Ortaokulu'nda öğretmenlerin çoğu greve giderken, Paris'te lise öğrencileri okulların girişlerini barikatlarla kapatarak, dersleri boykot etti.

Bazı okullarda "Stop répression, vive le mouvement lycéen" (Baskıya son, yaşasın lise hareketi) yazılı pankartlar asıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, bütçesindeki kesintiler ve okulların kötü şartlarına dikkat çekerek hükümeti bu konuda adım atmaya çağırdı.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! 'Her şeyi durduralım' protestosunda çok sayıda gözaltı var

EYLEMLERE KATILANLARIN SAYISI 100 BİNİ AŞABİLİR

Fransız istihbarat birimleri, eylemlere ülke genelinde 100 binden fazla kişinin katılabileceğini tahmin ediyor. Merkezi bir organizasyon bulunmadığı için kesin sayılar verilemiyor.

Protestoların gün içinde daha fazla şehre yayılması bekleniyor. Son yapılan anketler, halkın yüzde 46'sının protestoları desteklediğini ortaya koydu.

TGRT Haber
