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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:11

Nepal'de bu kez sel yüzünden 100'den fazla dağcı mahsur kaldı

Nepal'in Gorkha bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle 100'den fazla yabancı dağcı Manaslu yürüyüş parkurunda mahsur kaldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:11

Güney Asya ülkesi ’in Gorkha bölgesine pazar günü şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanların ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Köprüler, yollar ve yüzlerce evin yıkıldığı sel faleketinde 100'den fazla yabancı dağcının Manaslu yürüyüş parkurunda mahsur kaldığı ifade edildi.

Nepal'de bu kez sel yüzünden 100'den fazla dağcı mahsur kaldı

DAĞCILAR MAHSUR KALDI

Manaslu Koruma Alanı Projesi yetkilisi Bhuwan Raj Ojha, yürüyüş parkurunun bir bölümünün sel sularına kapıldığını, yürüyüşçülerin parkurun farklı bölgelerinde mahsur kaldığını belirterek, "Yürüyüşçülerin kurtarılması gerekiyor. Yürüyüşlerine devam etmek isteyenler ise güvenli yerlerden bunu yapabilirler. Güzergah boyunca restoranlar ve çay evleri var. Güvenliler" dedi.

Nepal'de bu kez sel yüzünden 100'den fazla dağcı mahsur kaldı

Yetkililer dün 12'si yabancı olmak üzere 321 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.

Nepal'de Ağustos ayında buzul çökmesi sonucu meydana gelen sel felaketinde bin 457 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi hala kayıp durumda.

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ETİKETLER
#Nepal
#Gorkha
#Manaslu
#Bhuwan Raj Ojha
#Manaslu Koruma Alanı Projesi
#Dünya
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