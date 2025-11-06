Nepal'de çığ faciası! İki dağcıdan daha acı haber

Güney Asya ülkesi Nepal’de yer alan Yalung Ri Dağı’nda çığ felaketi meydana geldi. Yaşanan felaket sonucu biri İtalyan, diğeri Fransız iki dağcının cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, cesetlerin otopsi işlemleri için hava yoluyla Nepal'in başkenti Katmandu’ya sevk edildiğini açıkladı.

3 Kasım’da Yalung Ri Dağı’ndaki bir kampa düşen çığ sonucu 5 yabancı dağcı ile 2 Nepalli rehber hayatını kaybetmişti. Bölgedeki kötü hava koşulları, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını günlerce zora sokmuştu.

RİSK DEVAM EDİYOR

Son haftalarda bölgede şiddetli kar fırtınaları ve don olayları yaşanıyor. Yetkililer, dağda kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığını, çığ riskinin halen yüksek olduğunu belirtti.

Yaklaşık 5 bin 600 metre yüksekliğindeki Yalung Ri Dağı, genellikle deneyimsiz dağcıların tercih ettiği bir rota olarak biliniyor.

Uzmanlar, bölgedeki ani hava değişimleri nedeniyle dağcıları "Dikkatli olun" çağrısıyla uyardı.