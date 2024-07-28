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Netanyahu Golan saldırısı sonrası Güvenlik Kabinesi'ni topladı! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
28 Temmuz 2024 21:40 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 21:53
Netanyahu Golan saldırısı sonrası Güvenlik Kabinesi&#039;ni topladı! 

ABD seyahatinden dönen İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırı sonrası güvenlik kabinesini topladı. Toplantıda Golan'a saldırdığı iddia edilen Hizbullah'a karşılık verilip verilmeyeceği görüşülecek. 

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems saldırısı Orta Doğu'daki gerilimi zirveye çıkardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den döner dönmez Güvenlik Kabinesi'ni topladı.

Dün Golan Tepeleri'ne düzenlenen füze saldırından Hizbullah'ı sorumlu tutan Netenyahu, bu toplantıda saldırı kararı alabileceği iddia edildi. 

Netanyahu Golan saldırısı sonrası Güvenlik Kabinesi'ni topladı!  - 1. Resim

NE OLMUŞTU? 

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Netanyahu Golan saldırısı sonrası Güvenlik Kabinesi'ni topladı!  - 2. Resim

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

HİZBULLAH, SALDIRIYI ÜSTLENMEDİ

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti.

Netanyahu Golan saldırısı sonrası Güvenlik Kabinesi'ni topladı!  - 3. Resim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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