Netanyahu Golan saldırısı sonrası Güvenlik Kabinesi'ni topladı! 

28 Temmuz 2024 21:40 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 21:53

Hizbullah'tan İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'ne saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Hizbullah'tan İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'ne saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems saldırısı Orta Doğu'daki gerilimi zirveye çıkardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den döner dönmez Güvenlik Kabinesi'ni topladı.

Dün Golan Tepeleri'ne düzenlenen füze saldırından Hizbullah'ı sorumlu tutan Netenyahu, bu toplantıda saldırı kararı alabileceği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

HİZBULLAH, SALDIRIYI ÜSTLENMEDİ

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.