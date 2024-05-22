Netanyahu için çember daralıyor: Üç ülkenin Filistin kararıyla köşeye sıkıştı

22 May 2024 16:35 - Güncelleme : 22 May 2024 16:36

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Norveç'in Filistin devletini tanıyacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Beklenen duyuru geldi. Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'in 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıyacağı belirtildi. Store, "Hem İsrailliler hem de Filistinliler için siyasi çözüm sağlayan tek alternatifi, yani iki devletin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasını sürdürmemiz gerekiyor" dedi ve iki devletli çözüme işaret etti. Ardından İrlanda ve İspanya da Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurdu. İrlanda Başbakanı, "Önümüzdeki haftalarda bu konuda adım atmayı planlıyoruz" dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacaklarını açıkladı.

FİLİSTİN'İ TANIYAN DEVLET SAYISI ARTABİLİR

Aylardır süren İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki çatışmaların şiddeti arttıkça, dünya genelinde Filistin Devleti'nin tanınması çağrıları da yeniden canlandı. Malta ve Slovenya gibi ülkeler de “uygun şartlar oluştuğunda” Filistin'i tanımaya hazır olduklarını beyan etmişti. Uzmanlar, Filistin Devleti'nin uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

NETANYAHU'YU DİZE GETİREBİLİR

Konuyla ilgili TGRT Haber’e değerlendirmelerde bulunan hukukçu ve analist Pınar Hacıbektaşoğlu “Başta Norveç, İspanya ve İrlanda’nın yaklaşımı Filistin’in tanınmasıyla ilgili çok çok önemli bir adım. Şu anki çatışma ortamında da bir kırılmaya neden olacaktır. Öncelikle Norveç hükümeti uluslararası hukuk ve BM genel kurul kararlarına uygun şekilde ve 1967 sınırlarıyla Filistin’i tanıyacağını beyan etti. Burada özellikle vurgu uluslararası hukuk. Böyle olduğunda İsrail tamamen ulusal egemenlik alanını ihlal eden bir ülkenin sınır güvenliğini tehdit eden, savaşan bir ülke konumunda. Bu anlamda da her türlü bir meşru müdafaa noktasında da herhangi bir itirazı olmayacak duruma düşürüyor. Bu son derece önemli bir detay. Bundan sonraki aşama daha önce de pek çok Avrupa ülkesi Filistin’i devlet olarak tanımıştı. Burada Avrupa ve AB üyesi ülkelerin kabulü aynı zamanda 1967 sınırlarına ısrarlı bir vurgu oluşturmaktadır. Bu da Netanyahu’yu iyice yalnızlaştıran, hükümeti iyice baskı altına alan bu konu da ABD’nin görünmeyen baskısını daha belirgin hale getirecektir. İlk tanıyan ülke Türkiye olmakla birlikte zaten Filistin’in devlet statüsü var. İsrail iki devletli çözüme yanaşmazsa Netanyahu’yu dize getirmek ve daha çok yalnızlaştırmak için çok önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

'SAVCININ KARARI SON DERECE VİCDANi'

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han’ın Netanyahu hakkında 'savaş suçu' işlediği gerekçesiyle tutuklama kararı alınmasını istemesini de yorumlayan Hacıbektaşoğlu şöyle devam etti: “Başsavcı Kerimhan bu kararı son derece vicdana ve hukuka uygun bir şekilde talep etti. Hem uluslararası hukuk nezdinde hem de Batılı devletlerin neden olduğu olduğu süreç Netanyahu’yu bir şekilde sanık sandalyesine oturtacaktır. Çünkü her yerden desteğini kaybetti ve her yerden bu katliamın bir vahşete dönüştüğünü kendisine hatırlatılıyor. Uluslararası ceza mahkemesi bu süreçlerden bağımsız bir yargılama yapmıyor. Bu kadar çocuk kadın katliamı karşısında Netanyahu’yu bir şekilde o sandalyeye oturtacaktır. Bu konudaki başsavcılık talebi hemen neticelenir mi onu çok estiremiyorum. Ama dosyadaki soykırım ve savaş suçu noktasında Neenyahu’nun çok güçlü delillerle suçlandığı bir dosya söz konusu.



NETANYAHU İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında 'savaş suçu' işlediği gerekçesiyle tutuklama kararı alınmasını istedi. Mahkeme kararı değerlendirecek. UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, Başbakan Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulundu.



KAÇ ÜLKE FİLİSTİN'İ TANIYOR

Avrupa’da da Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeler bulunuyor. Ancak, Batı Avrupa ülkeleri arasında bu tutum pek yok. Öyle ki İsveç, birliğe katıldıktan sonra 2014 yılında, Batı Avrupa'da Filistin Devleti'ni tanıyan ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi oldu. AB'ye girmeden önce Filistin’i tanıyan ülkeler de var. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kıbrıs, Polonya ve Romanya bu ülkeler arasında yer alıyor.