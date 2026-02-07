Menü Kapat
Netanyahu İran gündemiyle Trump ile görüşmeye gidiyor

İran gerilimi belirsizliğini korurken ABD ve İsrail arasındaki trafik sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran dosyasıyla ABD Başkanı Trump ile görüşmeye gidiyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 21:53
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 22:08

İsrail Başbakanı Binyamin 'nun, Başkanı Donald ile konusunu ele almak üzere ABD'ye gideceği açıklandı.

NETANYAHU TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 11 Şubat Çarşamba günü Trump ile Washington'da bir araya geleceği belirtildi.

Netanyahu'nun ABD'yi ziyaret ederek Trump ile görüşeceği belirtilen açıklamada, ikilinin İran ile ABD arasında yürütülen müzakereleri ele alacağı aktarıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun müzakerelerin "İran'ın balistik füzelerinin sınırlandırılmasını ve İran eksenine desteğinin sona erdirilmesini de içermesi gerektiğine inandığı" ifade edildi.

ETİKETLER
#abd
#iran
#netanyahu
#trump
#Müzakere
#Dünya
