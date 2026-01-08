Menü Kapat
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Netanyahu, Trump'tan onayı aldı ışık hızında saldırı hazırlıklarına başladı: Hedefte 6 bölge var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinin ardından ışık hızıyla geri döndü ve vakit kaybetmeden saldırı hazırlıklarına başladı. Başkan Donald Trump'tan saldırılar için onay aldığı öne sürülen Netanyahu'nun hedefleri arasında 6 cephe var.

Netanyahu, Trump'tan onayı aldı ışık hızında saldırı hazırlıklarına başladı: Hedefte 6 bölge var
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında Başkan Donald Trump'tan yeni saldırılar için onay aldığını İsrail basınından Yedioth Ahronoth gazetesi yazdı. Netanyahu, ABD ziyaretinin ardından hemen İsrailli yetkilileri topladı ve bir görüşme gerçekleştirdi.

Netanyahu'nun ABD'de Trump'tan tüm sahalarda askeri eylemlerini serbestçe sürdürmesi konusunda yeşil ışık yakıldığı belirtildi. Bu sahalar arasında Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Yemen, İran ve Suriye var.

Netanyahu, Trump'tan onayı aldı ışık hızında saldırı hazırlıklarına başladı: Hedefte 6 bölge var

SALDIRILAR EŞ ZAMANLI DA OLABİLİR

Trump'tan onayın çıkmasıyla beraber İsrail ordusunun eş zamanlı ya da farklı zamanlarda yeni saldırılar için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Ayrıca gazete İran'daki iç karışıklığa da değindi. İsrail'in İran'daki gelişmeler karşısında temkinli bir tutum sergilediği belirtildi. Yaşananların rejimi değiştirecek büyüklükte olmadığına dair düşüncelerin bulunduğu öne sürüldü.

Netanyahu, Trump'tan onayı aldı ışık hızında saldırı hazırlıklarına başladı: Hedefte 6 bölge var

İsrail'in Lübnan konusunda ise şimdilik beklemede olduğu, Hizbullah'a yönelik saldırıların ise İran'da yaşananlar nedeniyle henüz gerçekleşmeyeceği belirtildi.

''NETANYAHU'YA SALDIRI İÇİN YEŞİL IŞIK''

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Başkanı Trump'ın, "Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeye yanaşmamasının ardından Netanyahu'ya saldırı için yeşil ışık yaktığını" iddia etti.

Netanyahu, Trump'tan onayı aldı ışık hızında saldırı hazırlıklarına başladı: Hedefte 6 bölge var

KAN'da yer alan haberde, "Başbakan Netanyahu, Lübnan'a saldırı için Trump'ın kendilerine yeşil ışık yaktığını kabinesindeki bakanlara iletti. Trump, Hizbullah'ın silahsızlanmayı reddetmesi üzerine Lübnan'a yönelik saldırıya yeşil ışık yaktı" ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili ABD'den henüz bir açıklama yapılmadı.

