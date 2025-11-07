Binyamin Netanyahu, Türkiye'yi hedef aldı: "Düşmanca tutum içindeler"

Katliamcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı bir röportajda, Gazze'de sözde kabul gören ateşkese ve Türkiye'nin işgalci İsrail'e karşı olan tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşgalci İsrail'in Gazze'de ateşkesin kabul edilmesiyle ilk olarak esirleri geri almayı hedeflediğini savunan Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasının ve yönetimde yer almamasının gerektiğini ileri sürdü.

Katliamcı Netanyahu, Gazze'de görev alabilecek Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin, "ABD, bizim de hemfikir olacağımız şekilde olması gerektiği konusunda çok net. Uluslararası İstikrar Gücü çerçevesinde Gazze'ye girecek askeri güçler sadece bizim için kabul edilebilir olanlar olacak." iddiasında bulundu.

"ÇOK DÜŞMANCA BİR TUTUM İÇİNDELER"

Türkiye'nin kendilerine karşı muhalif bir tutum sergilediğini ifade eden Netanyahu, "İsrail'e ve siyonizme karşı son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler." sözlerine yer verdi.

Esirlerin serbest bırakılması konusundaki yardımları nedeniyle Katar'a teşekkür eden Netanyahu, Doha ile aralarında endişe duydukları konular olsa da, bu zorlukları aşarak olumlu bir iş birliği kurmak istediklerini dile getirdi.