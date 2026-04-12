Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Netanyahu ve Trump'ın desteklerine rağmen Orban seçimi kaybetti! Macaristan'da 16 yılın ardından muhalefet lideri Magyar seçimi kazandı

Macaristan genel seçimlerinde 6 milyon seçmen sandığa giderek İsrail'in ve ABD'nin desteklediği Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarına son verdi. Tisza Partisi lideri Peter Magyar’ın anayasal çoğunluğu elde ettiği seçimde, Orban yenilgiyi kabul ederek Magyar’ı tebrik etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Netanyahu ve Trump'ın desteklerine rağmen Orban seçimi kaybetti! Macaristan'da 16 yılın ardından muhalefet lideri Magyar seçimi kazandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 22:45
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 23:23

Macaristan Ulusal Seçim Ofisi verilerine göre, Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi, sandıkların büyük bölümünün açılmasıyla birlikte parlamentoda hükümet kurmak için gereken üçte ikilik çoğunluğa ulaştı. 16 yıldır ülkeyi yöneten Viktor Orban’ın dönemi, seçmenin rekor katılımıyla sona erdi.

HABERİN ÖZETİ

Netanyahu ve Trump'ın desteklerine rağmen Orban seçimi kaybetti! Macaristan'da 16 yılın ardından muhalefet lideri Magyar seçimi kazandı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Macaristan'da Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi, sandıkların büyük bölümünün açılmasıyla parlamentoda hükümet kurmak için gereken çoğunluğa ulaşarak 16 yıldır iktidarda olan Viktor Orban'ın dönemin sonunu getirdi.
Macaristan Ulusal Seçim Ofisi verilerine göre Tisza Partisi, hükümet kurmak için gereken üçte ikilik çoğunluğa ulaştı.
Seçmen katılımı rekor seviyeye ulaştı.
Viktor Orban, mağlubiyeti kabul ederek sonucun açık olduğunu belirtti.
Peter Magyar, Orban'ın kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orban'a verdiği açık destek seçimin sonucunu değiştirmeye yetmedi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Netanyahu ve Trump'ın desteklerine rağmen Orban seçimi kaybetti! Macaristan'da 16 yılın ardından muhalefet lideri Magyar seçimi kazandı

İlk sonuçlara göre Tisza yüzde 52 ile öndeyken Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 39'da kaldı. Oyların yaklaşık yarısının sayıldığı ilk sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 136 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza partisi kazanıyor. Fidesz 56 sandalyede kalırken seçim barajını aşarak meclise girmesi beklenen üçüncü parti Mi Hazank 7 milletvekili elde ediyor. Mecliste en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

ORBAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ: "SONUÇ AÇIK"

Seçim gecesi Fidesz’in etkinliğinde kürsüye çıkan Viktor Orban, ortaya çıkan tablonun partisi açısından "çok kötü" olduğunu belirterek mağlubiyeti tescilledi. Orban, seçim sonucunun tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık olduğunu vurguladı.

Netanyahu ve Trump'ın desteklerine rağmen Orban seçimi kaybetti! Macaristan'da 16 yılın ardından muhalefet lideri Magyar seçimi kazandı

TELEFONLA TEBRİK: YENİ DÖNEMİN İLK ADIMI

Peter Magyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Viktor Orban’ın kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini duyurdu.

https://x.com/magyarpeterMP/status/2043408618834325568

Netanyahu ve Trump'ın desteklerine rağmen Orban seçimi kaybetti! Macaristan'da 16 yılın ardından muhalefet lideri Magyar seçimi kazandı

ABD VE İSRAİL'İN ORBAN'A DESTEKLERİ YETMEDİ

Seçim süreci boyunca ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açık desteğini alan Orban’ın kaybetmesi, uluslararası siyaset dengeleri değiştirdi. Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) video mesajla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'ın "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini belirterek, seçimlerde ona desteğini açıklamıştı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de Budapeşte'deki konferansta Orban'a destek mesajları vermişti. Bu sonuç sadece Macaristan haricinde, Orban’a yoğun destek veren ABD ve İsrail'in de kaybı olarak görüldü.

ETİKETLER
#Viktor Orbán
#Macaristan Seçimleri
#Fidesz
#Peter Magyar
#Tisza Partisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.