Macaristan Ulusal Seçim Ofisi verilerine göre, Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi, sandıkların büyük bölümünün açılmasıyla birlikte parlamentoda hükümet kurmak için gereken üçte ikilik çoğunluğa ulaştı. 16 yıldır ülkeyi yöneten Viktor Orban’ın dönemi, seçmenin rekor katılımıyla sona erdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Netanyahu ve Trump'ın desteklerine rağmen Orban seçimi kaybetti! Macaristan'da 16 yılın ardından muhalefet lideri Magyar seçimi kazandı Macaristan'da Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi, sandıkların büyük bölümünün açılmasıyla parlamentoda hükümet kurmak için gereken çoğunluğa ulaşarak 16 yıldır iktidarda olan Viktor Orban'ın dönemin sonunu getirdi. Macaristan Ulusal Seçim Ofisi verilerine göre Tisza Partisi, hükümet kurmak için gereken üçte ikilik çoğunluğa ulaştı. Seçmen katılımı rekor seviyeye ulaştı. Viktor Orban, mağlubiyeti kabul ederek sonucun açık olduğunu belirtti. Peter Magyar, Orban'ın kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orban'a verdiği açık destek seçimin sonucunu değiştirmeye yetmedi.

İlk sonuçlara göre Tisza yüzde 52 ile öndeyken Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 39'da kaldı. Oyların yaklaşık yarısının sayıldığı ilk sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 136 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza partisi kazanıyor. Fidesz 56 sandalyede kalırken seçim barajını aşarak meclise girmesi beklenen üçüncü parti Mi Hazank 7 milletvekili elde ediyor. Mecliste en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

ORBAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ: "SONUÇ AÇIK"

Seçim gecesi Fidesz’in etkinliğinde kürsüye çıkan Viktor Orban, ortaya çıkan tablonun partisi açısından "çok kötü" olduğunu belirterek mağlubiyeti tescilledi. Orban, seçim sonucunun tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık olduğunu vurguladı.

TELEFONLA TEBRİK: YENİ DÖNEMİN İLK ADIMI

Peter Magyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Viktor Orban’ın kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini duyurdu.

ABD VE İSRAİL'İN ORBAN'A DESTEKLERİ YETMEDİ

Seçim süreci boyunca ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açık desteğini alan Orban’ın kaybetmesi, uluslararası siyaset dengeleri değiştirdi. Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) video mesajla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'ın "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini belirterek, seçimlerde ona desteğini açıklamıştı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de Budapeşte'deki konferansta Orban'a destek mesajları vermişti. Bu sonuç sadece Macaristan haricinde, Orban’a yoğun destek veren ABD ve İsrail'in de kaybı olarak görüldü.