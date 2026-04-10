 | Selahattin Demirel

Sanchez'in sözleri sonrası Netanyahu'dan hamle! Gazze'de ateşkesi denetleyen İspanyol yetkililer çıkarıldı

İsrail Başbakanı Netanyahu, İspanya hükümetinin İsrail'e eleştirileri nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin denetlenmesinde görev alan Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'ndeki İspanyol yetkililerin tesisten çıkarılması talimatı verdiğini açıkladı.

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 18:51

'nın, 'in ve 'a yönelik saldırılarına eleştirilerinin ardından Madrid yönetimine karşı İsrail Başbakanı 'dan hamle geldi. Netanyahu, 10 Ekim 2025'te Şeridi'nde sağlanan ateşkes ardından kurulan ve söz konusu ateşkesin denetlenmesinde rol oynayan Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'ndeki İspanyol yetkililerin tesisten çıkarıldığını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İspanya'nın İran ve Lübnan'a yönelik saldırıları eleştirmesi üzerine, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'ndeki İspanyol yetkililerin tesisten çıkarıldığını duyurdu.
Netanyahu, İspanya'nın ordusunun adını karaladığını ve İsrail'e karşı diplomatik savaş başlattığını belirtti.
Bu gelişme, İspanya'nın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve ABD ile ortak İran saldırısını sertçe eleştirdiği bir döneme denk geldi.
İspanya hükümeti ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ve ABD-İran arasındaki ateşkes kararının ardından yaşanan şiddetli hava saldırılarını kınamıştı.
Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes kapsamında kurulmuştu.
Merkez, ateşkesin devamlılığını ve sürecin gözetilmesini sağlamak üzere faaliyet gösteriyor ve bölgede kurulması beklenen uluslararası barış gücünün oluşturulmasında rol oynaması bekleniyor.
"İSPANYA ORDUMUZUN ADINI KARALADI"

Netanyahu, Başbakanlık Ofisi'nden yayınlanan görüntülü açıklamada "İsrail kendisine yönelik saldılar karşısında sessiz kalmayacak. İspanya, ordumuzun adını karaladı. Bu nedenle, İspanya'nın defalarca İsrail'e karşı durmayı tercih etmesinin ardından İspanyol temsilcilerin Kiryat Gat'ta bulunan koordinasyon merkezinden çıkarılması talimatını verdim" dedi.

Netanyahu, "Hiçbir ülkenin bize karşı diplomatik savaş başlatmasına ve bunun bedelini ödememesine izin vermeye niyetim yok" ifadelerini kullandı.

İSPANYA'NIN SERT ELEŞTİRİLERİ

Bu gelişme, İspanya'nın İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü yoğun hava saldırılarının yanı sıra 28 Şubat'ta İran'a yönelik ABD ile ortak olarak başlattığı saldırılara yönelik sert tepkilerini ortaya koyduğu bir dönemde yaşandı.

İspanya hükümeti ayrıca İsrail'in 2 Mart itibariyle Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıları da sert bir dille eleştirmiş ve ABD-İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes kararının ardından Lübnan'a yönelik şiddetli hava saldırılarını da kınamıştı.

SİVİL ASKERİ KOORDİNASYON MERKEZİ'NİN GÖREVİ NE?

Netanyahu'nun İspanyalı yetkililerin çıkarılması talimatını verdiği ve İsrail'de bulunan Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes kapsamında kurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planı kapsamında görev yapan merkez, ateşkesin devamlılığını ve sürecin gözetilmesini sağlamak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezin ayrıca bölgede kurulması beklenen uluslararası barış gücünün oluşturulmasında bir rol oynaması bekleniyor.

