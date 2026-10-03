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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 02:20
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 02:20

Netanyahu'dan seçimi ertelemek için savaş planı: Barak'tan dikkat çeken çıkış

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Binyamin Netahyahu'nun seçimleri ertelemek için savaş çıkarma hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Netanyahu'dan seçimi ertelemek için savaş planı: Barak'tan dikkat çeken çıkış
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 02:20
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 02:20

Eski Ehud Barak, mevcut Başbakan 'nun, 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri erteleyebilecek bir savaş için "zemin hazırladığını" söyledi.

'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Barak, "Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor." dedi.

İsrail Başbakanı'nın "rahatça yalan söylediğini" belirten Barak, Netanyahu'nun daha önce söylediği "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir." sözünü hatırlattı.

Netanyahu'dan seçimi ertelemek için savaş planı: Barak'tan dikkat çeken çıkış

"İKTİDARDAN GİTMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

Barak, Netanyahu'ya işaret ederek, "27 Ekim'de onun dönmemek üzere iktidardan gitmesini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız." diye konuştu.

Eski İsrail Başbakanı Barak'ın açıklamaları, İsrail'de seçimlere bir aydan az süre kala ve güvenlik meselelerinin seçim kampanyalarında kullanılmasıyla ilgili iç tartışmaların tırmandığı bir zamanda geldi.

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.

İsrail Başbakanı, saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken muhalefet ise açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti.

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#israil
#binyamin netanyahu
#İsrail başbakanı
#Ehud Barak
#Kanal 12
#Dünya
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