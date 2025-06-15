Netanyahu'nun düğününe savaş engeli! İran'ın saldırısı iptaline neden oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun düğünü iptal edildi. İsrail basınına göre, İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, Avner Netanyahu ve nişanlısının önceden düğün tarihi olarak 16 Haziran'ı belirlediği ifade edildi.

İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Avner ve nişanlısının düğün töreninin iptal edildiği belirtildi.

KAMUOYUNDA TEPKİYE NEDEN OLDU

Avner'in daha önce 16 Haziran'da düğün tarihi alması İsrail kamuoyunun bir kısmının tepkisine yol açmıştı.

Kamuoyunda, Gazze Şeridi'nde İsrailli esirler olmasına rağmen Netanyahu'nun oğluna düğün töreni yapacak olması eleştirilmişti.