Netanyahu'nun en büyük korkusu: İsrail taktiğiyle İran'ın saldırı düzenlemesi

ABD basınından New York Times, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun en büyük korkusunu yazdı. İsrail ve İran arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken Netanyahu, İran'ın ülkeye 'bomba yüklü bir otobüs' yerleştirmesinden korkuyor.

İsrail ve İran arasındaki çatışmaların başladığı gün, ''İran'ın İran'dan vurulduğu'' iddia edildi. Mossad'ın İran'a gizli bir kamikaze üssü kurarak, saldırıları gerçekleştirdiği öne sürüldü. ABD basınından New York Times'a (NYT) göre ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun korkusu da İran'ın İsrail'e sızarak, bir saldırı gerçekleştirmesi.

NETANYAHU'NUN 'PATLAYICI YÜKLÜ OTOBÜS' KORKUSU

NYT, Netanyahu’nun en çok endişelendiği senaryonun, İran destekli milisler tarafından İsrail topraklarına sızdırılabilecek "patlayıcı yüklü bir otobüs" olduğunu aktardı. Haberde, özellikle Hizbullah ve diğer İran müttefiki grupların İsrail'e yönelik tehditlerinin son dönemde daha da somutlaştığı vurgulandı.

'GELENEKSEL OLMAYAN SALDIRI' ENDİŞESİ

NYT'nin analizine göre, Netanyahu’nun bu korkusu; sadece füze ve insansız hava aracı saldırılarından ibaret olmadığı, asıl tedirginliğin, sınır güvenliğini aşan ve şehir merkezlerine kadar ulaşabilecek, geleneksel olmayan saldırı yöntemlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Haberde ayrıca İran ile vekil güçleri arasındaki karmaşık iletişim ağlarına dikkat çekilerek, İsrail’in son haftalarda artan önleyici operasyonlarının da bu tehdit algısıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

İSRAİL HEM İÇERDE HEM DIŞARDA TEDBİRLER ALDI

İsrail’in güvenlik kurumlarının, İran’ın dolaylı yollardan gerçekleştirebileceği saldırı biçimlerini ciddi şekilde değerlendirdiği ve bu kapsamda hem içeride hem de sınır ötesinde tedbirler aldığı kaydedildi.

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.