Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Netanyahu'nun İran korkusu! Uçağının hangi ülkeye götürüldüğü ortaya çıktı

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik ortaklaşa başlattığı operasyon Orta Doğu'yu savaş alanına çevirdi. Tarafların düzenlediği hava saldırı nedeniyle hava sahaları kapatıldı, uçak seferleri iptal oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağının da saldırıdan hemen sonra güvenlik amacıyla başka bir ülkeye götürüldüğü ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 04:57
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 05:07

Cumartesi sabahı İran'a saldırı emrini veren İsrail Başbakanı ’nun uçağının operasyon sonrası çizdiği orta dikkat çekti.

Netanyahu'nun İran korkusu! Uçağının hangi ülkeye götürüldüğü ortaya çıktı

0:00 89
HABERİN ÖZETİ

Netanyahu'nun İran korkusu! Uçağının hangi ülkeye götürüldüğü ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İran'a gerçekleştirilen saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı Almanya'ya hareket etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı, İran'a gerçekleştirilen saldırı sonrası Almanya'nın başkenti Berlin'e iniş yaptı.
Uçağın, güvenlik riskini en aza indirmek amacıyla İsrail'den ayrıldığı değerlendiriliyor.
İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

NETANYAHU'NUN UÇAĞI HANGİ ÜLKEDE?

Uçuş takip sitesi "Flight Tracker” sitesine göre, ve İsrail'in dün İran’a başlattığı saldırıların hemen ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun uçağı "Wing of Zion” ülkeden ayrıldı.

Yerel saatle sabah 08.21’de Birüssebi kentindeki bir hava üssünden kalkan uçak akşam yerel saatle 21.29’da 'nın başkenti Berlin’e iniş yaptı. Uçağın Almanya’da kalmaya devam ettiği öğrenildi.

Netanyahu'nun İran korkusu! Uçağının hangi ülkeye götürüldüğü ortaya çıktı

İsrail hükümetine ait uçağın güvenlik riskini en aza indirmek amacıyla İsrail’den ayrıldığı değerlendiriliyor.

İsrail’in İran’a geçen yıl haziran ayında düzenlediği saldırılar sırasında da Wing of Zion yurt dışına çıkarılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İçinde kimler var? İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağı Tel Aviv'den adeta kaçırıldı!

ABD VE İSRAİL'DEN İRAN'A SALDIRI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı! Hizbullah resmen savaşa dahil oldu
ETİKETLER
#Almanya
#abd
#binyamin netanyahu
#İran Saldirisi
#Wing Of Zion
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.