Cumartesi sabahı İran'a saldırı emrini veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uçağının operasyon sonrası çizdiği orta dikkat çekti.

Dinle Özetle

Netanyahu'nun İran korkusu! Uçağının hangi ülkeye götürüldüğü ortaya çıktı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 89

HABERİN ÖZETİ Netanyahu'nun İran korkusu! Uçağının hangi ülkeye götürüldüğü ortaya çıktı İran'a gerçekleştirilen saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı Almanya'ya hareket etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı, İran'a gerçekleştirilen saldırı sonrası Almanya'nın başkenti Berlin'e iniş yaptı. Uçağın, güvenlik riskini en aza indirmek amacıyla İsrail'den ayrıldığı değerlendiriliyor. İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

NETANYAHU'NUN UÇAĞI HANGİ ÜLKEDE?

Uçuş takip sitesi "Flight Tracker” sitesine göre, ABD ve İsrail'in dün İran’a başlattığı saldırıların hemen ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun uçağı "Wing of Zion” ülkeden ayrıldı.

Yerel saatle sabah 08.21’de Birüssebi kentindeki bir hava üssünden kalkan uçak akşam yerel saatle 21.29’da Almanya'nın başkenti Berlin’e iniş yaptı. Uçağın Almanya’da kalmaya devam ettiği öğrenildi.

İsrail hükümetine ait uçağın güvenlik riskini en aza indirmek amacıyla İsrail’den ayrıldığı değerlendiriliyor.

İsrail’in İran’a geçen yıl haziran ayında düzenlediği saldırılar sırasında da Wing of Zion yurt dışına çıkarılmıştı.

ABD VE İSRAİL'DEN İRAN'A SALDIRI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.