Nicolas Maduro'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki: 21. yüzyılın Hitleri

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran'daki nükleer tesislerin ve üst düzey ordu yöneticilerinin hedef alınmasına tepki gösterip İsrail'in saldırılarını kınadı. İsrail'e destek verip katliamlarına sessiz kalan Batılı ülkeler ve BM'ye eleştirilerde bulunan Maduro, Netanyahu için "21. yüzyılın Hitler'i" benzetmesini yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulundu. Maduro, İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılarına tepki gösterdi.

"MÜSLÜMANLARLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Maduro, "İran, Filistin, Suriye, Lübnan, Yemen ile tüm Müslüman ve Arap halklarıyla olan mutlak dayanışmamızı kesin bir şekilde teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

BATI'YA NETANYAHU TEPKİSİ: KATLİAM YAPMASINA İZİN VERDİLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "çılgınlıklarının" durdurulması çağrısında bulunan Maduro, "Gazze'de, Batı Şeria'da Filistin halkına karşı katliam yapmasına izin verildi ve buna sessiz kalındı. Onları (İsrail) silahlandırdılar, onlara para, uçak ve füzeler verdiler, binlerce çocuğu, kadını, erkeği, yaşlıyı öldürmeleri için." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'deki tutumunu da eleştiren Maduro şunları söyledi:

"21. YÜZYILIN HİTLERİ" BENZETMESİ

"Birleşmiş Milletler'in tüm kurumları, Gazze Şeridi'ndeki konutların, evlerin, okulların, camilerin ve hastanelerin yüzde 80'inin yıkılmasına sessiz kaldı. Şimdi de yüzünüzü başka tarafa mı döneceksiniz? Şimdi Berlin ne diyor, Paris ne diyor, Londra ne diyor, Washington ne diyor? 21. yüzyılın Hitler'ine karşı sessizlik sürerken şimdi de İran halkı mı hedef alınıyor?"