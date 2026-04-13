Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Nijerya ordusundan ölümcül hata: 56 sivili öldürdüler

Nijerya ordusu ölümcül bir hata ile 56 sivili öldüren bir hava saldırısına imza attı. Asıl hedef ise Boko Haram terör örgütüydü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Nijerya ordusundan ölümcül hata: 56 sivili öldürdüler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 10:11

Nijerya ordusunun, yanlışlıkla düzenlediği hava operasyonunda 56 sivilin öldüğü bildirildi. aUlusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya ordusu, ülkenin Yobe-Borno eyaletlerinin sınırındaki Jilili pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi.

HABERİN ÖZETİ

Nijerya ordusundan ölümcül hata: 56 sivili öldürdüler

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Nijerya ordusunun, Boko Haram'ı hedef alan askeri operasyon sırasında yanlışlıkla düzenlediği hava saldırısında 56 sivil hayatını kaybetti.
Nijerya ordusu, Yobe-Borno eyaletlerinin sınırındaki Jilili pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 56 sivil öldü, 14 kişi yaralandı.
Hava saldırısının asıl hedefinin terör örgütü Boko Haram üyeleri olduğu belirtildi.
Yobe Valisi'nin Güvenlik İşleri Özel Danışmanı Abdulsalam Dahiru, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Saldırıda 56 sivil yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Nijerya ordusundan ölümcül hata: 56 sivili öldürdüler

ASIL HEDEF TERÖR ÖRGÜTÜYDÜ

Hava saldırısının, terör örgütü Boko Haram üyelerini hedef alan bir askeri operasyon sırasında yapılması planlanıyordu.

Yobe Valisi'nin Güvenlik İşleri Özel Danışmanı Abdulsalam Dahiru, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İran tüm restlere rağmen yeniden masaya oturabilir! Üstelik yakın zamanda
Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası! Trump, İran'ı köşeye sıkıştırmak istiyor! İsrail Lübnan'a saldırılarını südürüyor
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.