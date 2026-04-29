Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Nijerya'da kızamık alarmı: 15 çocuk hayatını kaybetti

Nijerya'da görülen kızamık vakalarının bilançosu ağırlaşıyor. Salgın nedeniyle 15 çocuk hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.04.2026
04:00
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 04:10

Afrika kıtasının en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi kızamık salgınıyla boğuşuyor. Ülkenin Sokoto eyaletinde ortaya çıkan kızamık salgını nedeniyle alarma geçildi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde meydana gelen kızamık salgınında 15 çocuk hayatını kaybetti.
Sokoto Eyaleti'nin Kurawa köyünde kızamık tespit edildi.
Salgın nedeniyle 15 çocuk yaşamını yitirdi.
Bölgeye sağlık personeli ve ilaç gönderildi.
Şiddetli enfeksiyonu olan çocuklar hastaneye sevk edilecek.
Yemen'de de kızamık vakalarında artış kaydedildi.
Yemen'de yıl başından bu yana 7 binden fazla kızamık vakası tespit edildi ve 36 çocuk hayatını kaybetti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

KIZAMIK GEÇİREN 15 ÇOCUK ÖLDÜ

Sokoto Eyaleti Sağlık Bakanı Faruk Wurno, yaptığı açıklamada, eyaletin Kurawa köyündeki çocuklarda kızamık tespit edildiğini belirtti. Wurno, salgın nedeniyle 15 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bölgeye sağlık personeli ve ilaçların hızlı bir şekilde gönderildiğini dile getiren Wurno, şiddetli enfeksiyonu olan çocukların hastanelere sevk edileceğini vurguladı.

YEMEN'DE DE SALGIN YAYILIYOR

'de son dönemde kızamık vakalarında artış kaydedilmiş, nisan ayında hükümetin kontrolündeki bölgelerde kızamık nedeniyle 15 çocuğun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Ülkede yıl başından bu yana 7 binden fazla kızamık vakası tespit edilmiş, 36 çocuk kızamıktan yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
#yemen
#Nijerya
#Sokoto
#Çocuk Ölümleri
#Kızamık Salgını
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.