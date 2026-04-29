Nijerya'da kızamık alarmı: 15 çocuk hayatını kaybetti

Afrika kıtasının en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi Nijerya kızamık salgınıyla boğuşuyor. Ülkenin Sokoto eyaletinde ortaya çıkan kızamık salgını nedeniyle alarma geçildi.

KIZAMIK GEÇİREN 15 ÇOCUK ÖLDÜ

Sokoto Eyaleti Sağlık Bakanı Faruk Wurno, yaptığı açıklamada, eyaletin Kurawa köyündeki çocuklarda kızamık tespit edildiğini belirtti. Wurno, salgın nedeniyle 15 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bölgeye sağlık personeli ve ilaçların hızlı bir şekilde gönderildiğini dile getiren Wurno, şiddetli enfeksiyonu olan çocukların hastanelere sevk edileceğini vurguladı.

YEMEN'DE DE SALGIN YAYILIYOR

Yemen'de son dönemde kızamık vakalarında artış kaydedilmiş, nisan ayında hükümetin kontrolündeki bölgelerde kızamık nedeniyle 15 çocuğun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Ülkede yıl başından bu yana 7 binden fazla kızamık vakası tespit edilmiş, 36 çocuk kızamıktan yaşamını yitirmişti.