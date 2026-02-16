Nijerya'da köylere silahlı baskın! Onlarca ölü var

Afrika kıtasının en kalabalık nüfuslu ülkesi Nijerya'da silahlı çeteler ve terör örgütlerinin eylemleri bitmek bilmiyor. Son olarak Nijer eyaletinde düzenlenen saldırılarda ortalık kana bulandı.

NİJERYA POLİSİ: 6 KİŞİ ÖLDÜ

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, eyaletin Borgu bölgesine bağlı köylere yaklaşık 200 kişinin silahlı saldırılar düzenlediğini belirtti.

Abiodun, saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve kaçırıldığını bildirdi. Abiodun, olaylarda polis merkezi ve birçok evin kundaklandığını kaydetti.

YEREL BASINDAN KORKUNÇ İDDİA

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırılarda 32 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

ÇETELER VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEDEFİNDE

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.