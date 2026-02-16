Menü Kapat
 | Onur Kaya

Nijerya'da köylere silahlı baskın! Onlarca ölü var

Nijerya'da silahlı gruplar bazı köylere baskın düzenledi. Resmi verilere göre saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı ve kayıp olduğu bildirildi. Yerel basın ise can kaybının onlarca olduğunu duyurdu.

Nijerya'da köylere silahlı baskın! Onlarca ölü var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 05:13
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 05:13

Afrika kıtasının en kalabalık nüfuslu ülkesi 'da silahlı çeteler ve terör örgütlerinin eylemleri bitmek bilmiyor. Son olarak Nijer eyaletinde düzenlenen saldırılarda ortalık kana bulandı.

NİJERYA POLİSİ: 6 KİŞİ ÖLDÜ

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, eyaletin Borgu bölgesine bağlı köylere yaklaşık 200 kişinin silahlı saldırılar düzenlediğini belirtti.

Abiodun, saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve kaçırıldığını bildirdi. Abiodun, olaylarda polis merkezi ve birçok evin kundaklandığını kaydetti.

Nijerya'da köylere silahlı baskın! Onlarca ölü var

YEREL BASINDAN KORKUNÇ İDDİA

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırılarda 32 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

ÇETELER VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEDEFİNDE

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya'da köylere silahlı baskın! Onlarca ölü var

Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

ETİKETLER
#Nijerya
#boko haram
#Silahlı Çeteler
#Terör Saldırıları
#Nijer Eyaleti
#Dünya
